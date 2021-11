Vodiča, ktorý vrazil autom do sprievodu, obvinili z úmyselného zabitia

Na snímke polícia prehľadáva miesto činu v americkom meste Waukesha v nedeľu 22. novembra 2021. Foto: TASR/AP

Washington 24. novembra (TASR) - Na šesť sa v utorok zvýšil počet obetí nedeľného incidentu v americkom štáte Wisconsin, pri ktorom narazilo auto do účastníkov predvianočného sprievodu v meste Waukesha. Stalo sa tak po tom, čo v tamojšej nemocnici podľahol svojim zraneniam osemročný chlapec, informovala agentúra AP.Jackson Sparks bol jedným z mnohých detí, ktoré utrpeli zranenia v dôsledku úmyselného nárazu vozidla do davu ľudí. Podľa webovej stránky GoFundMe kráčal v sprievode so svojím 12-ročným bratom Tuckerom, ktorý bol zranený a neskôr prepustený z nemocnice.Ďalšími obeťami vo veku od 52 do 81 rokov sú štyri ženy a jeden muž. Tragédia si vyžiadala 62 zranených. Viacerí sú naďalej v kritickom stave. Polícia pôvodne hlásila 48 zranených.On-line prenos zo sprievodu v meste a zábery nakrútené účastníkmi zachytili červené vozidlo typu SUV, ako prerazilo bariéry a vysokou rýchlosťou smerovalo na cestu, kde sa tradičný pochod konal. Zúčastnilo sa na ňom mnoho miestnych obyvateľov, vrátane rodín s deťmi. Vodič vrazil do tej časti sprievodu, kde pochodoval stredoškolský orchester nasledovaný členkami združenia starých mám. Vodiča krátko po incidente zadržali.Miestna prokurátorka Susan Opperová podľa agentúry AFP v utorok oznámila, že 39-ročný Američan Darrell Brooks bol obvinený z piatich prípadov úmyselného zabitia a momentálne čelí aj ďalšiemu obvineniu súvisiacemu so šiestou obeťou. V prípade dokázania viny mu hrozí doživotný trest.Podľa AP svedkovia vypovedali, že vozidlo sabez snahy spomaliť alebo zastaviť a narazilo do viacerých ľudí.Miestny policajný veliteľ Daniel Thompson ešte v priebehu dňa informoval, že podozrivý sa krátko pred činom pohádal so svojou partnerkou, a spresnil, že