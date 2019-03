Vodiča, ktorý vrazil v Melbourne do chodcov, odsúdili na doživotie

Na snímke zábery z miesta, kde vrazilo auto do ľudí. 21.12.2017. Melbourne

Canberra 28. marca (TASR) - Muž, ktorý predvlani narazil na rušnej ulici v austrálskom meste Melbourne autom do chodcov a smrteľne zranil jedného muža, dostal vo štvrtok doživotný trest väzenia. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na miestne médiá.



Afganský utečenec a austrálsky občan Saeed Noori (37) svojím SUV vrazil 21. decembra 2017 do ľudí na chodníku pri hlavnej železničnej stanici Flinders Street v Melbourne, druhom najväčšom meste Austrálie. Zranenia utrpelo najmenej 20 ľudí, pričom 83-ročný muž po ôsmich dňoch v nemocnici zomrel.



Nooriho na doživotie poslala do väzenia vo štvrtok sudkyňa najvyššieho súdu v štáte Victoria Elizabeth Hollingworthová. Uviedla, že bolo "obrovským šťastím", že pri útoku nezomrelo ani sa nezranilo oveľa viac ľudí. O podmienečné prepustenie má právo požiadať po 30 rokoch, informovala austrálska tlačová agentúra AAP.



Nooriho na mieste útoku premohol a zadržal policajt, ktorý v tom čase nebol v službe. Vodič priznal vinu v jednom bode obžaloby z vraždy, v 11 bodoch obžaloby zo spôsobenia vážnych zranení a v piatich bodoch obžaloby z konania ohrozujúceho ľudské životy.



Muž mal v minulosti problémy s drogami a trpel schizofréniou. Jeho právnici pri obhajobe tvrdili, že sedem dní pred útokom sa mu duševný zdravotný stav zhoršil.



Na Nooriho počítači a USB kľúči našla polícia zábery teroristických útokov zo zahraničia, ako aj videá o extrémistickej organizácii Islamský štát.