Vodiča SUV, ktorý zámerne zrazil cyklistu, obvinili z vraždy

Paríž 18. októbra (TASR) - Vodiča SUV, ktorý po hádke v centre Paríža tento týždeň úmyselne prešiel a zabil cyklistu, na súdnom pojednávaní obvinili z vraždy. Agentúre AFP to v piatok povedal nemenovaný zdroj oboznámený s prípadom.



Päťdesiatdvaročný vodič je obvinený z toho, že v utorok na ceste autom úmyselne zaútočil na 27-ročného cyklistu. Súd má podľa citovaného zdroja ešte rozhodnúť, či zostane vo väzbe až do procesu.



Utorňajší incident sa odohral v bohatom 8. parížskom obvode, a to navyše v čase, keď vo francúzskej metropole čoraz viac narastá napätie týkajúce sa sporov o priestor na cestách. Ako približuje AFP, hádky medzi cyklistami a vodičmi sú v centre Paríža pomerne bežné.



Zmieneného vodiča SUV, s ktorým bola v čase nehody v aute aj jeho dcéra v tínedžerskom veku, na mieste zadržali. Svedkovia incidentu tvrdili, že sa s cyklistom predtým hádal.



Francúzske cyklistické asociácie incident odsúdili, pričom organizácia Paris en Selle ho označila za "neprijateľnú tragédiu". AFP pripomína, že vlani prišlo vo Francúzsku o život na cestách dovedna 226 cyklistov.