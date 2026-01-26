< sekcia Zahraničie
Vodiči kamiónov z balkánskych krajín zablokovali hranice s EÚ
Podľa organizátorov protestu je zablokovaná iba nákladná doprava, zatiaľ čo osobná zostáva bez obmedzení.
Autor TASR
Záhreb 26. januára (TASR) - Niekoľko stoviek kamiónov zablokovalo v pondelok prepravu tovaru na bosnianskej strane viacerých hraničných priechodov s Chorvátskom. Ide o protest, ktorý je reakciou na to, že vodičom z Bosny a Hercegoviny obmedzili pobyt v Európskej únii na najviac 90 dní v rámci šesťmesačného obdobia. TASR o tom píše na základe správy agentúry HINA.
Podľa organizátorov protestu je zablokovaná iba nákladná doprava, zatiaľ čo osobná zostáva bez obmedzení. V blokáde chcú pokračovať až dovtedy, kým nebudú splnené ich požiadavky. Kamióny sú rozmiestnené približne sto metrov od hraničných priechodov. Neobmedzený prejazd je zabezpečený pre osobnú dopravu, núdzové prípady, vojenské vozidlá, prepravu liekov a živých zvierat.
Protestujúci zdôrazňujú, že dôvodom ich blokády je nové pravidlo Európskej únie, podľa ktorého môžu profesionálni vodiči zotrvať na území EÚ len 90 dní počas šiestich mesiacov.
Protesty sú súčasťou spoločnej regionálnej akcie, do ktorej sa majú zapojiť aj vodiči kamiónov zo Srbska, Čiernej Hory a Severného Macedónska.
Zahraničnoobchodná komora Bosny a Hercegoviny varovala, že blokáda by mohla vážne ovplyvniť domácu ekonomiku a vývoz. Podľa jej štatistík až 73 percent celkového vývozu Bosny a Hercegoviny smeruje na trh EÚ, čo ešte viac podčiarkuje vážnosť situácie.
Podľa organizátorov protestu je zablokovaná iba nákladná doprava, zatiaľ čo osobná zostáva bez obmedzení. V blokáde chcú pokračovať až dovtedy, kým nebudú splnené ich požiadavky. Kamióny sú rozmiestnené približne sto metrov od hraničných priechodov. Neobmedzený prejazd je zabezpečený pre osobnú dopravu, núdzové prípady, vojenské vozidlá, prepravu liekov a živých zvierat.
Protestujúci zdôrazňujú, že dôvodom ich blokády je nové pravidlo Európskej únie, podľa ktorého môžu profesionálni vodiči zotrvať na území EÚ len 90 dní počas šiestich mesiacov.
Protesty sú súčasťou spoločnej regionálnej akcie, do ktorej sa majú zapojiť aj vodiči kamiónov zo Srbska, Čiernej Hory a Severného Macedónska.
Zahraničnoobchodná komora Bosny a Hercegoviny varovala, že blokáda by mohla vážne ovplyvniť domácu ekonomiku a vývoz. Podľa jej štatistík až 73 percent celkového vývozu Bosny a Hercegoviny smeruje na trh EÚ, čo ešte viac podčiarkuje vážnosť situácie.