Voliči v Minneapolise odmietli návrh na zmenu fungovania polície

Minneapolis 3. novembra (TASR) - Obyvatelia amerického mesta Minneapolis v utorok odmietli návrh na to, aby tamojšie policajné oddelenie nahradilo nové oddelenie verejnej bezpečnosti. Informovali o tom agentúra AFP a denník The New York Times na svojej webovej stránke.



Hlasovanie bolo reakciou na hnev, ktorý vyvolala smrť Afroameričana Georgea Floyda počas zásahu polície v máji 2020, píše The New York Times.



Viac ako 56 percent voličov však bolo proti vytvoreniu nového oddelenia, ktoré by v meste zabezpečovalo verejnú bezpečnosť.



V Minneapolise v americkom štáte Minnesota si obyvatelia v utorok volili aj starostu. Zvíťazil úradujúci starosta Jacob Frey. Nezískal však viac ako 50 percent hlasov, čo by mu zabezpečilo víťazstvo už v utorkovom prvom kole volieb.



Frey nesúhlasí s reformou polície a výsledky hlasovania o zmene privítal, píše AFP.



"Potrebujeme hlbokú, štrukturálnu zmenu v oblasti policajného dohľadu v Amerike," povedal. Takisto zdôraznil potrebu priamej spolupráce medzi policajtmi a obyvateľmi s cieľom udržať bezpečnosť.



George Floyd zomrel vlani v máji po brutálnom policajnom zásahu. Tento čin vyvolal masové protesty proti policajnej brutalite a rasizmu. Belošský bývalý policajt Derek Chauvin bol za smrtiaci zásah v júni odsúdený na 22 a pol roka odňatia slobody.



Ak by návrh na reformu polície v Minneapolise v hlasovaní uspel, úlohy oddelenia verejnej bezpečnosti by určoval starosta a mestské zastupiteľstvo. Na prijímanie expertov na duševné zdravie a sociálnych pracovníkov by sa podľa AFP kládol väčší dôraz.



Americká únia občianskych slobôd (ACLU), ktorá vedie kampaň za zmeny v polícii v Minneapolise, sa poďakovala aktivistom a podporovateľom. Takisto uviedla, že zmena sa ešte stále dá uskutočniť.