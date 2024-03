Vodiči vlaku, ktorý spôsobil v Indii smrteľnú nehodu, sledovali kriket

Naí Dillí 4. marca (TASR) - Rušňovodiči vlaku, ktorý vlani spôsobil v Indii smrteľnú nehodu, nevenovali vedeniu stroja dostatočnú pozornosť, pretože sledovali na mobilnom telefóne kriket. Oznámilo to v pondelok indické ministerstvo železničnej dopravy, informuje TASR podľa správy tlačovej agentúry AFP.



K smrteľnej nehode prišlo vlani v októbri v indickom štáte Ándhrapradéš. Vlak, ktorý riadili rušňovodiči sledujúci zápas, vtedy ignoroval znamenie a narazil do druhého vlaku, v dôsledku čoho zahynulo 14 ľudí. K nehode prišlo v čase, keď indický kriketový tím hral v rámci jednodňového svetového pohára proti Anglicku.



"K nedávnemu incidentu v Ándhrapradéši prišlo, pretože rušňovodič a jeho spoluvodič boli rozptýlení kriketovým zápasom," uviedol indický minister železničnej dopravy.



"V súčasnosti inštalujeme nový systém, ktorý dokáže odhaliť takéto rozptyľovanie sa a zaistiť, že vodiči a asistujúci vodiči sa plne sústredia na vedenie vlaku," dodal.



Októbrový zápas svetového pohára v krikete, v ktorom zvíťazila hosťujúca India, sledovali stovky miliónov divákov.



V Indii sa nachádza jedna z najväčších železničných sietí na svete a v uplynulých rokoch tam prišlo k viacerým tragickým železničným udalostiam. Vlani v júni zahynulo pri zrážke troch vlakov v indickom štáte Urísa takmer 300 ľudí.



K jednej z najsmrteľnejších vlakových nehôd v Indii prišlo v roku 1981, keď sa v štáte Bihár vykoľajil cestou cez most vlak. Odhaduje sa, že nehoda si vyžiadala približne 800 obetí.



India v uplynulých rokoch investovala mnoho financií do vylepšenia svojej železničnej siete modernejším elektronickým signalizačným systémom a stanicami.