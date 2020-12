Vodička zrazila šiestich ľudí na proteste v centre Manhattanu

New York 12. decembra (TASR) - Najmenej šesť ľudí utrpelo v piatok zranenia, keď vodička vrazila autom do davu demonštrantov v centre newyorského obvodu Manhattan. Informovala o tom v sobotu agentúra AP.



Podľa informácii miestnej polície vodička vo vysokej rýchlosti vrazil do účastníkov podvečerného protestného sprievodu na križovatke 39. ulice a 3. avenue.



Do nemocníc previezli šiestich zranených, ktorí podľa lekárov zrejme nie sú v ohrození života.



Vodičku zadržali v blízkosti miesta činu a predviedli na výsluch. Bezprostredne nebolo jasné, či voči nej vznesú obvinenia.



Podľa svedkov vodičkino auto na križovatke obklopila skupina protestujúcich. Žena za volantom v jednom momente náhle pridala rýchlosť a vošla vozidlom do davu, v ktorom vyvolala paniku.



Účastníci protestu sa vydali na pochod z námestia Times Square. Chceli upriamiť pozornosť na hladovku, ktorú vyhlásili migranti zadržiavaní vo väznici v New Jersey, uvádza agentúra AP.