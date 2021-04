Maďarským vodičom jazdiacim napriek zákazu môže hroziť prísnejší trest

Budapešť 8. apríla (TASR) - Poslanci maďarského parlamentu rokujú vo štvrtok o návrhu zákona, v zmysle ktorého by vodiči jazdiaci aj napriek zadržanému vodičskému oprávneniu boli trestaní odňatím slobody. Minister vnútra Sándor Pintér podľa spravodajského servera promotions.hu v mene vlády argumentoval tým, že súčasné finančné tresty nie sú dostatočne účinné.



V zmysle návrhu by uvedený skutok bol trestným činom, za ktorý by hrozil až trojročný trest väzenia.



V prvých dvoch mesiacoch tohto roka odobrala maďarská polícia vodičské oprávnenie 3086 vodičom motorových vozidiel, čo je o niečo menej ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu zaznamenali tento rok dosiaľ aj menej dopravných nehôd súvisiacich s jazdou bez oprávnenia.



Server promotions.hu pripomenul nedávny prípad 18-ročného vodiča, ktorý jazdil s priateľmi, pričom porušil mnohé pravidlá cestnej premávky. Mladík nezastavil policajnej hliadke, spôsobil nehodu a vysvitlo, že mu vodičský preukaz pred časom odobrali.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)