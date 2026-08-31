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Vodkyňu juhokórejskej Cirkvi zjednotenia odsúdili na 2 roky väzenia
Cirkev zjednotenia sa dostala do centra pozornosti pre politické väzby a svoje angažovanie sa v rôznych oblastiach verejného života vrátane médií či školstva.
Autor TASR
Soul 31. augusta (TASR) - Juhokórejské úrady odsúdili vodkyňu Cirkvi zjednotenia Hak-ča Han na dva roky väzenia za podplácanie tamojších predstaviteľov vrátane manželky niekdajšieho prezidenta Kim Kon-hi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Potvrdzujeme, že bola odsúdená na dva roky,“ uviedol pre AFP hovorca cirkvi. Osemdesiattriročná Han Hak-ča bola obžalovaná, že za vlády prezidenta Jun Sok-jola poskytovala prvej dáme luxusné predmety s cieľom zabezpečiť si politické výhody. V pondelok na súd prišla na invalidnom vozíku oblečená v pyžame a s rúškom na tvári.
Cirkev zjednotenia sa dostala do centra pozornosti pre politické väzby a svoje angažovanie sa v rôznych oblastiach verejného života vrátane médií či školstva.
Mediálne známa je najmä svojimi hromadnými svadobnými obradmi, pri ktorých sa v jej juhokórejskom sídle sobášia páry rôznych národností.
Cirkev zjednotenia v roku 1954 založil Hanovej zosnulý manžel Moon Sun-mjung, ktorý údajne bol druhým príchodom Ježiša Krista na svet. Han prevzala vedenie cirkvi po Moonovej smrti v roku 2012 a členovia ju uctievajú ako „Pravú matku“. V septembri 2025 ju zadržali pre podozrenia z korupcie bývalej prvej dámy.
Cirkev zjednotenia pôsobí v asi 100 krajinách sveta, najmä v Južnej Kórei, Japonsku a USA. Odhady počtu jej členov sa rôznia od menej ako 100.000 do jedného milióna, samotná cirkev uvádza 10 miliónov prívržencov
Do centra pozornosti sa dostala po atentáte na bývalého japonského premiéra Šinzóa Abeho v roku 2022, keďže podozrivý strelec z finančného krachu svojej rodiny vinil práve túto náboženskú organizáciu.
„Potvrdzujeme, že bola odsúdená na dva roky,“ uviedol pre AFP hovorca cirkvi. Osemdesiattriročná Han Hak-ča bola obžalovaná, že za vlády prezidenta Jun Sok-jola poskytovala prvej dáme luxusné predmety s cieľom zabezpečiť si politické výhody. V pondelok na súd prišla na invalidnom vozíku oblečená v pyžame a s rúškom na tvári.
Cirkev zjednotenia sa dostala do centra pozornosti pre politické väzby a svoje angažovanie sa v rôznych oblastiach verejného života vrátane médií či školstva.
Mediálne známa je najmä svojimi hromadnými svadobnými obradmi, pri ktorých sa v jej juhokórejskom sídle sobášia páry rôznych národností.
Cirkev zjednotenia v roku 1954 založil Hanovej zosnulý manžel Moon Sun-mjung, ktorý údajne bol druhým príchodom Ježiša Krista na svet. Han prevzala vedenie cirkvi po Moonovej smrti v roku 2012 a členovia ju uctievajú ako „Pravú matku“. V septembri 2025 ju zadržali pre podozrenia z korupcie bývalej prvej dámy.
Cirkev zjednotenia pôsobí v asi 100 krajinách sveta, najmä v Južnej Kórei, Japonsku a USA. Odhady počtu jej členov sa rôznia od menej ako 100.000 do jedného milióna, samotná cirkev uvádza 10 miliónov prívržencov
Do centra pozornosti sa dostala po atentáte na bývalého japonského premiéra Šinzóa Abeho v roku 2022, keďže podozrivý strelec z finančného krachu svojej rodiny vinil práve túto náboženskú organizáciu.