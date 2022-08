Vodkyňu mjanmarskej opozície poslali za mreže na ďalších šesť rokov

Rangún 15. augusta (TASR) - Súd v Mjanmarsku odsúdil zosadenú vodkyňu opozície Aun Schan Su Ťij na ďalších šesť rokov väzenia za korupciu. V pondelok to uviedol zdroj agentúry AP oboznámený s týmto prípadom, informuje TASR.



Súdny proces sa konal bez prítomnosti verejnosti a médií. Su Ťijini právnici majú tiež zakázané akýmkoľvek spôsobom informovať či verejne sa vyjadrovať o súdnom konaní.



Súd uznal zosadenú opozičnú vodkyňu za vinnú v ďalších štyroch prípadoch korupcie. Su Ťij údajne zneužila svoju právomoc na to, aby si prenajala verejné pozemky za nižšiu než trhovú cenu. Podľa súdu si tiež postavila dom z peňazí určených na charitatívne účely.



Su Ťij dostala za každé zo štyroch obvinení tri roky vo väzbe, no keďže si ich bude odpykávať simultánne, dohromady sa jej trest navýšil len o šesť rokov. Politička však všetky obvinenia poprela a proti rozsudku sa plánuje odvolať.



Laureátka Nobelovej ceny za mier Su Ťij je vo väzbe, odkedy generáli mjanmarskej armády 1. februára 2021 zosadili jej civilnú vládu, čím ukončili krátke obdobie demokracie v tejto juhovýchodoázijskej krajine.



Političku už usvedčili z korupcie, štvania verejnosti proti armáde, porušenia epidemiologických obmedzení a telekomunikačného zákona. Súdy jej zatiaľ vymerali 11 rokov väzenia.