< sekcia Zahraničie
VODNÁ SMRŠŤ: Nad Bodamským jazerom sa sformovalo tornádo
Nad Bodamským jazerom sú podľa Nerdinga vodné smršte pomerne bežné, ale táto bola výnimočná tým, že bola ľahko viditeľná z brehu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Berlín 1. júla (TASR) - Nad Bodamským jazerom neďaleko nemeckého Friedrichshafenu (spolková krajina Bádensko-Württembersko) sa v stredu po 13.10 h sformovalo tornádo, ktoré bolo možné pozorovať približne pätnásť minúť, píše TASR na základe správy agentúry DPA.
Rýchlosť vetra meteorológ Kai-Uwe Nerding z Nemeckého meteorologického úradu (DWD) odhadol medzi 100 až 150 kilometrami za hodinu. Výšku ani priemer nedokázal odhadnúť.
Tornádo sa ponad hladinu jazera presunulo smerom k mestu Lindau (spolková krajina Bavorsko) na jeho severovýchodnom pobreží. Hlásené neboli žiadne škody. Podľa nemeckého meteorológa sa môžu popoludní vytvoriť ďalšie vodné smršte.
Je pozoruhodné, že ide už o druhé tornádo nad Bodamským jazerom v krátkom období. Len pred tromi týždňami bolo menšie tornádo pozorované neďaleko Lindau, píše denník Bild.
Nad Bodamským jazerom sú podľa Nerdinga vodné smršte pomerne bežné, ale táto bola výnimočná tým, že bola ľahko viditeľná z brehu. Búrka, ktorá jav spôsobila, medzičasom ustúpila.
„V atmosfére dochádza k rotácii na najnižších úrovniach a táto rotácia v kombinácii s búrkou a jej vzostupnými prúdmi viedla k vytvoreniu vodnej smršte,“ vysvetlil Nerding. Takýto druh poveternostných javov vytvára podmienky pre vznik tornáda nad pevninou, kde môžu strhávať strechy a vyvracať stromy.
Rýchlosť vetra meteorológ Kai-Uwe Nerding z Nemeckého meteorologického úradu (DWD) odhadol medzi 100 až 150 kilometrami za hodinu. Výšku ani priemer nedokázal odhadnúť.
Tornádo sa ponad hladinu jazera presunulo smerom k mestu Lindau (spolková krajina Bavorsko) na jeho severovýchodnom pobreží. Hlásené neboli žiadne škody. Podľa nemeckého meteorológa sa môžu popoludní vytvoriť ďalšie vodné smršte.
Je pozoruhodné, že ide už o druhé tornádo nad Bodamským jazerom v krátkom období. Len pred tromi týždňami bolo menšie tornádo pozorované neďaleko Lindau, píše denník Bild.
Nad Bodamským jazerom sú podľa Nerdinga vodné smršte pomerne bežné, ale táto bola výnimočná tým, že bola ľahko viditeľná z brehu. Búrka, ktorá jav spôsobila, medzičasom ustúpila.
„V atmosfére dochádza k rotácii na najnižších úrovniach a táto rotácia v kombinácii s búrkou a jej vzostupnými prúdmi viedla k vytvoreniu vodnej smršte,“ vysvetlil Nerding. Takýto druh poveternostných javov vytvára podmienky pre vznik tornáda nad pevninou, kde môžu strhávať strechy a vyvracať stromy.