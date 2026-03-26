Vodohospodári tvrdia, že o meraní v Málinci ľudí informovali
Autor TASR
Bratislava 26. marca (TASR) - Štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV) bude každého dotknutého vlastníka v súvislosti s prečerpávajúcou vodnou elektrárňou (PVE) Málinec - Látky o všetkých krokoch včas a písomne informovať. Pre TASR to vo štvrtok uviedla kancelária generálneho riaditeľa VV. Reagovala tak na vyjadrenie poslankyne Národnej rady (NR) SR Tamary Stohlovej (PS), ktorá tvrdí, že ľuďom sa chystajú vŕtať na ich súkromných pozemkoch bez toho, aby im o tom povedali.
VV podotýka, že všetky ich kroky sú verejne kontrolovateľné, zákonne podložené a práva vlastníkov sú plne garantované a chránené. „Medializované tvrdenia o tajnom a protiprávnom konaní sú nepravdivou konštrukciou, ktorá má vyvolať neistotu medzi miestnymi obyvateľmi,“ objasnila. V najbližšom období budú robiť geofyzikálne práce aj v priestore plánovanej hornej nádrže Látky a v lokalite nad plánovanou prečerpávacou elektrárňou. „Vlastníkov dotknutých pozemkov sme o začatí týchto meraní vopred písomne informovali,“ podotýka VV.
Štátny podnik sa pripravuje aj na začiatok prieskumných vrtov. Pripomína, že robiť ich budú výlučne pre potreby projektu PVE Málinec - Látky. Plánované načasovanie prác sa uskutoční podľa zmluvy o dielo so zhotoviteľom geologických prác. VV doplnila, že zmluvy týkajúce sa geologických prác zverejnili v Centrálnom registri zmlúv.
V prípade, že prieskumné vrty budú robiť aj na pozemkoch vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, vlastníkov dotknutých pozemkov budú o vstupe vopred písomne informovať. Rozsah zásahov obmedzia na nevyhnutné minimum a na nevyhnutný čas. „Každé obmedzenie vlastníckeho práva bude kompenzované primeranou finančnou náhradou a prípadné škody na pozemkoch budú uvedené do pôvodného stavu alebo finančne nahradené,“ potvrdila VV.
Podpredsedníčka Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Stohlová vo štvrtok uviedla, že miestni obyvatelia sa o plánovaných vrtoch v súvislosti s PVE Málinec - Látky dozvedia v odbornom časopise pre vodohospodárov. „Vŕtať sa má začať už budúci týždeň, nemajú tak ani poriadnu šancu vyjadriť nesúhlas,“ zdôraznila.
