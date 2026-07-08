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Oficiálny počet obetí zemetrasenie vo Venezuele stúpol na 3685

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Obyvatelia sledujú prácu záchranárov, ktorí hľadajú preživších v troskách budovy, ktorá sa zrútila v dôsledku zemetrasení vo venzuelskom meste La Guaira v pondelok 29. júna 2026.. Foto: TASR/AP

Viaceré medzinárodné záchranárske tímy vrátane slovenského sa medzičasom už vrátili z postihnutej krajiny. Trosky budov naďalej prehľadávajú miestne zložky a dobrovoľníci.

Autor TASR
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Caracas 8. júla (TASR) - Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele z konca júna sa zvýšil z predchádzajúcich 3535 na najmenej 3685, oznámil v utorok na sociálnej sieti X predseda tamojšieho parlamentu Jorge Rodríguez. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.

Viaceré medzinárodné záchranárske tímy vrátane slovenského sa medzičasom už vrátili z postihnutej krajiny. Trosky budov naďalej prehľadávajú miestne zložky a dobrovoľníci.

Príbuzní nezvestných naliehajú na úrady, aby pokračovali v pátracích a záchranných akciách, kým nebudú ich rodinní príslušníci nájdení živí alebo mŕtvi, aby mohli byť pochovaní. Dva týždne po zemetrasení sú šance na nájdenie živých ľudí extrémne nízke.

Na snímke člen slovenského záchranárskeho tímu MUSAR kráča so psom po návrate zo zemetrasením zasiahnutej Venezuely na letisku M. R. Štefánika v Bratislave v nedeľu 5. júla 2026.
Foto: TASR - Martin Baumann


Dva za sebou nasledujúce otrasy s magnitúdou 7,2 a 7,5 postihli Venezuelu koncom júna. Najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guaira a pobrežná oblasť severne od Caracasu.
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