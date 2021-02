Vojaci Bundeswehru pomôžu v boji s koronakrízou Portugalsku

Berlín/Lisabon 3. februára (TASR) – Do koronapandémiou ťažko skúšaného Portugalska odletelo v stredu z nemeckej spolkovej krajiny Dolné Sasko 26 vojakov Bundeswehru. Z vojenského letiska Wunstorf smerovalo do Lisabonu na palube lietadla Airbus A400M aj 40 mobilných a desať stacionárnych ventilátorov, desiatky infúznych púmp a ďalší zdravotnícky materiál.



"Je to nevyhnutné, pretože v Portugalsku je v súčasnosti mimoriadne ťažká situácia. Podľa môjho názoru v rámci európskej solidarity musíme ukázať, že krajiny túto veľkú výzvu zvládnu iba spoločne a my chceme byť pri tom," povedal tesne pred odletom inšpektor zdravotníckej služby Bundeswehru Ulrich Baumgärtner.



Nemeckí lekári a zdravotné sestry by mali pomáhať v Portugalsku tri týždne v civilných nemocniciach pri starostlivosti o ťažko chorých covidových pacientov. Portugalské zdravotníctvo zasiahla pandémia koronavírusu mimoriadne silno, pričom sa ocitlo na pokraji kolapsu.



Vyslaním vojakov Bundeswehru reagovalo Nemecko ako prvé konkrétnou pomocou na žiadosť Portugalska, ktoré sa obrátilo na Európsku úniu (EÚ). Pomoc ponúkli aj ďalšie krajiny EÚ, napríklad susedné Španielsko, i Rakúsko.



Portugalsko doteraz hlásilo 13.017 úmrtí na ochorenie COVID-19 a 731.861 prípadov nákazy koronavírusom. Takmer polovica všetkých úmrtí bola zaznamenala v januári.