Vojaci misie ODKB sa sťahujú z Kazachstanu

Alma-Ata 14. januára (TASR) - Jednotky Organizácie dohody o kolektívnej bezpečnosti (ODKB), ktoré boli vyslané do Kazachstanu z Arménska, Tadžikistanu a Kirgizska, opustili Alma-Atu a zamierili do miest svojho stáleho rozmiestnenia, informovala v piatok agentúra TASS. Podľa agentúry Interfax na cestu do Bieloruska sa lietadlami vydali aj bieloruskí vojaci.



Vojaci z Arménska a Tadžikistanu sa do vlasti presúvajú vojenskými dopravnými lietadlami IL-76, zatiaľ čo kirgizskí vojaci a technika opúšťajú Kazachstan pozemnou cestou, v konvojoch.



Postupné sťahovanie kontingentu síl ODKB z územia Kazachstanu sa začalo vo štvrtok a má potrvať niekoľko dní.



Podľa ruského ministerstva obrany sa prvé jednotky ruských výsadkárov vrátili z misie ODKB vo štvrtok na palube štyroch lietadiel IL-76MD.



Ako po rozhovore s ruským prezidentom Vladimirom Putinom informoval minister obrany Sergej Šojgu, návrat jednotiek ODKB z Kazachstanu sa zavŕši 19. januára.



Jednotky ODKB začali súbežne s prípravami na svoje stiahnutie odovzdávať kazašským bezpečnostným orgánom objekty, ktoré chránili.



"Kolektívne mierové sily" ODKB boli do Kazachstanu vyslané na základe žiadosti tamojšieho prezidenta Kasyma-Žomarta Tokajeva a v súlade s rozhodnutím Rady ODKB zo 6. januára. Skupina zahŕňala jednotky ozbrojených síl Ruska, Bieloruska, Arménska, Tadžikistanu a Kirgizska.



Hlavnou úlohou jednotiek zapojených do misie bolo prevziať pod ochranu hlavné strategické objekty v oblasti Alma-Ata a pomáhať pri stabilizácii a normalizácii situácie.



Tá sa v Kazachstane vyostrila po Novom roku, keď spočiatku pokojné protesty proti zvyšovaniu cien pohonných hmôt prerástli do nepokojov a zrážok s bezpečnostnými zložkami.



Tokajev následne odvolal vládu, prevzal vedenie štátnej bezpečnostnej rady, vyhlásil výnimočný stav a požiadal ODKB o vyslanie tzv. mierových síl do Kazachstanu.



Podľa Tokajeva do Kazachstanu v rámci misie ODKB dorazilo 2030 "mierotvorcov" a 250 kusov techniky. Kazašská opozícia však označuje túto misiu za inváziu, pričom mnohí sa obávajú, že Moskva ju využije na to, aby posilnila svoj vplyv v Kazachstane, konštatovala AFP.