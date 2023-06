Vojaci misie OSN v Mali sa opäť stali terčom útoku džihádistov

Dakar 10. júna (TASR) - Pri útoku džihádistov na severe Mali prišiel v piatok o život jeden príslušník misie OSN (MINUSMA) a ďalší jeho ôsmi kolegovia utrpeli vážne zranenia. Všetci boli z kontingentu vyslaného do misie MINUSMA susedným štátom Burkina Faso.



Agentúra AFP s odvolaním sa na status misie MINUSMA na platforme Twitter uviedla, že šlo o "komplexný útok" zahŕňajúci improvizované výbušné zariadenie i priamu paľbu. Jeho terčom bola hliadka neďaleko mesta Ber v regióne Timbuktu.



Bývalá koloniálna mocnosť Francúzsko, ktoré do minulého roka malo v Mali kontingent svojich jednotiek, útok na príslušníkov misie MINUSMA odsúdilo, pričom zdôraznilo, že jeho páchatelia "musia byť identifikovaní a musia sa zodpovedať za svoje činy".



Mali zápasí s politickou a bezpečnostnou krízou od roku 2012, keď na severe krajiny vypukli separatistické a džihádistické povstania, ktoré sa neskôr rozšírili aj do susedného Nigeru a Burkiny Faso.



K zodpovednosti za mnohé útoky sa hlásia povstalci napojení na teroristickú sieť al-Káida a džihádistické zoskupenie Islamský štát, ale k násiliu v regióne prispievajú aj samozvané obranné skupiny a zločinecké gangy.



MINUSMA je častým terčom džihádistov - ako medzinárodná sila a symbol štátnej moci. V Mali je nasadených približne 12.000 vojakov OSN. Od vzniku misie MINUSMA v roku 2013 zahynulo v Mali už 186 jej príslušníkov.



Hnev z neschopnosti vládnej armády poraziť džihádistických povstalcov podnietil v Mali v roku 2020 prevrat, ktorý vyniesol k moci vládnucu vojenskú juntu.



Rozsiahle územia tejto západoafrickej krajiny však zostávajú mimo kontroly štátu a útoky na malijské i medzinárodné bezpečnostné zložky pokračujú, konštatovala AFP.