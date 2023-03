Vojaci NATO majú pod velením Rumunska cvičenie v oblasti Čierneho mora

Mahmudia 30. marca (TASR) - Rumunské námorné sily velili vo štvrtok mnohonárodnému vojenskému cvičeniu NATO v oblasti Čierneho mora. Severoatlantická aliancia sa aj takto snaží posilniť bezpečnosť na svojom juhovýchodnom krídle vzhľadom na vojnu na Ukrajine. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.



Námorné a letecké cvičenie je súčasťou série manévrov Námorný štít 2023 (Sea Shield), do ktorých je zapojených približne 3400 vojakov z 12 členských štátov NATO a z niektorých partnerských krajín.



Štvrtkové cvičenie v oblasti obce Mahmudia v delte Dunaja preukáže, ako kombinované ozbrojené sily "vedia neutralizovať letecký výsadok nepriateľa" v oblasti priľahlej k tejto plavebnej ceste, uviedli rumunské námorné sily.



Na cvičení a zúčastňuje 30 lodí námorných síl, 14 lietadiel a 15 člnov "rýchleho zásahu" a iných hliadkovacích plavidiel. Cvičenie Námorný štít 2023 sa začalo 20. marca a bude prebiehať do 2. apríla. Sú doň zapojení potápači-experti na zneškodňovanie výbušnín a špecialisti na obranu pred chemickými, biologickými a jadrovými zbraňami.



NATO v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu posilnilo prítomnosť na svojom východnom krídle a poslalo ďalšie mnohonárodné bojové skupiny do Rumunska, Maďarska, Bulharska a Slovenska.



Rumunsko vstúpilo do NATO v roku 2004 a hrá v aliancii počas vojny na Ukrajine čoraz väčšiu rolu. Vlani v novembri hostilo stretnutie ministrov zahraničných vecí členských štátov NATO.



Minulý mesiac americkí a francúzski vojaci, ktorí sú súčasťou bojovej skupiny NATO v Rumunsku, mali spoločné bojové cvičenia v čiernomorskom výcvikovom areáli Capu Midia. Cvičila sa streľba ostrou muníciou z raketometu HIMARS.