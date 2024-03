Vojaci NATO v rámci cvičenia prekročia rieku Visla

Varšava 4. marca (TASR) - Približne 20.000 vojakov Severoatlantickej aliancie (NATO) z desiatich členských krajín aliancie bude v pondelok nacvičovať prekročenie najdlhšej poľskej rieky, Visly. Cvičenie je súčasťou plánu na odradenie ruskej agresie, informuje TASR podľa tlačovej agentúry DPA.



Manévre s názvom Dragon 24 sa odohrávajú neďaleko obce Korzeniowo, približne 100 kilometrov južne Gdansku.



Na cvičení sa podľa Varšavy zúčastní približne 15.000 poľských vojakov. V rámci neho postavia pontónový most, čo preverí pripravenosť a schopnosť spolupráce pozemných, námorných, vzdušných a kybernetických jednotiek počas vojenskej krízy.



Európski politici čoraz častejšie upozorňujú na možnosť, že Rusko môže počas nasledujúcich rokov otestovať solidaritu členských krajín (NATO).



Diskusia o vojenskej pripravenosti NATO nabrala na sile po tom, ako Rusko pred dvoma rokmi vojensky napadlo Ukrajinu. Poľsko je jedným z najvernejších spojencov Ukrajiny; útočisko tu našlo viac než milión ukrajinských utečencov.



Poľsko tiež slúži ako logistické stredisko na zhromažďovanie vojenskej podpory zo Západu.



Poľsko sa pre svoju polohu cíti výrazne ohrozené Ruskom, mnohí jeho obyvatelia sa obávajú, že ich Rusko tiež napadne. Krajina preto výrazne investuje do moderných zbraňových systémov a do obrany investuje približne štyri percentá HDP.



Poľský premiér Donald Tusk nedávno vyhlásil, že hrozby ruského prezidenta Vladimira Putina voči Západu by mali byť brané "smrteľne vážne".



Cvičenie Dragon 24 je súčasťou rozsiahlejšieho cvičenia NATO Steadfast Defender, ktoré aliancia realizuje na svojom východnom krídle. Cvičenie Steadfast Defender je jej najväčším obranným cvičením od konca studenej vojny.