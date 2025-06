Vojaci USA, Maďarska a Španielska cvičia streľbu pri Budapešti

Budapešť 10. júna (TASR) - Viac než 3000 amerických, maďarských a španielskych vojakov sa zúčastní na cvičení ostrej streľby v rámci operácie Saber Guardian 25 (SG25) na Centrálnej výcvikovej a strelnici neďaleko Budapešti. S odvolaním sa na vyhlásenie Severoatlantickej aliancie to uviedol v utorok server 444.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Organizátorom cvičenia spojencov NATO, ktoré sa začalo v pondelok a potrvá do 22. júna, je 11. mechanizovaná strelecká brigáda maďarských ozbrojených síl. Na cvičenie pricestujú aj nemeckí vojaci z 2. obrneného prieskumného pluku V. zboru a 12. bojovej vrtuľníkovej brigády.



„Maďarsko je silným spojencom NATO,“ povedal generálporučík Charles Costanza, veliteľ V. zboru americkej armády. „Maďarsko je otvorené spolupráci s americkými silami už desaťročia. Maďarsko napríklad hostilo V. zbor počas balkánskej krízy v 90. rokoch a maďarské obranné sily podporujú výcvikové aktivity v rámci operácie Atlantic Resolve od roku 2015. V rámci nášho dlhodobého vojenského partnerstva pomáhajú cvičenia ako Saber Guardian zlepšiť pripravenosť oboch armád a pomáhajú NATO efektívne reagovať na krízy, keď je to potrebné,“ dodal Costanza.