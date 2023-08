Vojaci v Gabone ohlásili prevzatie moci aj anulovanie volieb

Libreville 30. augusta (TASR) - Vojaci v západoafrickom Gabone vystúpili v stredu v miestnej televízii a ohlásili prevzatie moci, anulovanie výsledkov nedávnych prezidentských volieb, ako aj rozpustenie "všetkých inštitúcií" v krajine. Zároveň oznámili, že Gabon "až do odvolania" zatvára svoje hranice. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP, ktorej spravodajcovia uvádzajú, že v gabonskom hlavnom meste Libreville zaznieva streľba.



Po pozorovaní "nezodpovedného, nepredvídateľného vládnutia, ktoré má za následok pokračujúce zhoršovanie spoločenskej súdržnosti, čo môže krajinu priviesť do chaosu... sme sa rozhodli brániť mier tým, že ukončíme súčasný režim," uviedol jeden z 12 vojakov, ktorí vystúpili v televíznej stanici Gabon24, pričom hovoril v mene samozvaného "Výboru pre prechod a obnovu inštitúcií" v krajine.



Miestna volebná komisia krátko predtým informovala, že gabonský prezident Ali Bongo Ondimba, ktorý v tejto krajine vládne už 14 rokov, bol v sobotňajších voľbách opätovne zvolený na svoje tretie funkčné obdobie, a to so ziskom 64,27 percenta odovzdaných hlasov. V jednokolovom hlasovaní tak mal poraziť svojho hlavného rivala Alberta Onda Ossu, ktorý získal 30,77 percenta hlasov, ako aj 12 ďalších kandidátov, ktorí si rozdelili zvyšné hlasy.



Gabonská vláda v sobotu oznámila, že zaviedla zákaz nočného vychádzania a pozastavila prístup na internet. Učinila tak bezprostredne po zmienených voľbách, oficiálne pre to, aby zamedzila násiliu a šíreniu dezinformácií. Samotné voľby podľa opozície poznačil organizačný "chaos".