Vojaci z KĽDR zajatí na Ukrajine túžia po budúcnosti v Južnej Kórei
Podľa juhokórejskej ústavy sú všetci Kórejčania – vrátane tých z KĽDR – považovaní za občanov. Soul vyhlásil, že to platí aj pre vojakov zajatých na Ukrajine.
Autor TASR
Kyjev 24. decembra (TASR) - Dvaja severokórejskí vojnoví zajatci zadržiavaní Ukrajinou vyjadrili túžbu začať nový život v Južnej Kórei. Vyplýva to z listu, do ktorého v stredu nahliadla agentúra AFP. Informuje TASR.
„Vďaka podpore juhokórejského ľudu sa začali formovať nové sny a ambície,“ napísali vojaci z KĽDR v liste z konca októbra adresovanom ľudskoprávnej organizácii GNU so sídlom v Soule, ktorá ho tento týždeň poskytla francúzskej agentúre.
Juhokórejské a západné spravodajské služby predpokladajú, že KĽDR vyslala tisícky vojakov do vojny proti Ukrajine aby pomohla Rusku. Ruský prezident Vladimir Putin sa za nasadenie severokórejských vojakov začiatkom septembra poďakoval vodcovi KĽDR Kim Čong-unovi.
Dvojicu severokórejských vojakov zajala Ukrajina v januári tohto roka. Utrpeli zranenia počas bojov v ruskej Kurskej oblasti, kam v auguste minulého roka na niekoľko mesiacov vpadli ukrajinské sily.
Už predchádzajúce správy podľa AFP naznačovali, že zadržaní Severokórejčania sa snažili dezertovať do Južnej Kórey. V liste, ktorý mala agentúra k dispozícii, túto túžbu vyjadrili prvýkrát vlastnými slovami.
V liste podpísanom obomi poďakovali tým, ktorí pracovali v ich prospech, „za povzbudenie a za to, že túto situáciu nevnímajú ako tragédiu, ale ako začiatok nového života,“.
„Pevne veríme, že nikdy nie sme sami, a považujeme ľudí v Južnej Kórei za našich vlastných rodičov a súrodencov, a preto sme sa rozhodli prijať ich náruč,“ uviedli. Mená vojakov AFP nezverejnila v snahe chrániť ich bezpečnosť.
