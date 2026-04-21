Vojaci zodpovední za zničenie sochy Ježiša Krista pôjdu vo väzenia
Autor TASR
Jeruzalem 21. apríla (TASR) - Izraelský vojak, ktorý v južnom Libanone kladivom zničil sochu Ježiša Krista, a vojak, ktorý ho pri tom fotografoval, boli odvolaní z bojovej služby a odsúdení na 30 dní vo väzení. V utorok to oznámila izraelská armáda, informuje TASR podľa portálu The Times of Israel (TOI).
Fotografia z tohto incidentu vznikla v kresťanskej dedine Dabal a následne sa rozšírila na internete. Vojaci izraelských ozbrojených zložiek vykonávali v okolí tejto dediny operácie proti libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh.
Armáda v noci na pondelok potvrdila pravdivosť fotografie a prisľúbila „primerané opatrenia“.
Počas vyšetrovania zistila, že na mieste bolo v čase incidentu ďalších šesť vojakov, ktorí „nezasiahli, aby (ho) zastavili, ani ho nenahlásili“.
„Vyšetrovanie zistilo, že správanie vojakov bolo v úplnom rozpore s rozkazmi a hodnotami ozbrojených síl,“ uviedla armáda. „Zvyšní vojaci, ktorí nezasiahli, boli predvolaní na vysvetľujúce rozhovory, ktoré sa uskutočnia neskôr,“ dodala.
Izraelské ozbrojené sily vyjadrili „hlboké poľutovanie nad incidentom a zdôraznili, že ich operácie v Libanone sú zamerané výlučne proti teroristickej organizácii Hizballáh a iným teroristickým skupinám, a nie proti libanonským civilistom.“
Ozbrojené zložky podľa TOI zároveň potvrdili, že vojaci poškodenú sochu už nahradili „v plnej koordinácii s miestnou komunitou“.
