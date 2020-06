Americký vojak čelí obvineniu z plánovania útoku do vlastných radov

Washington 23. júna (TASR) - Americké ministerstvo spravodlivosti v pondelok oznámilo, že vznieslo obvinenia voči príslušníkovi americkej armády za to, že plánoval útok na svoju vlastnú jednotku. Informovala o tom v utorok na svojej webovej stránke stanica CNN.



Vojak Ethan Melzer posielal citlivé údaje o členoch jednotky skupine s názvom Rád deviatich uhlov (O9A), ktorá je spájaná s "okultistickým neonacizmom a belošským supremacizmom", približuje ministerstvo.



Melzer podľa CNN čelí obvineniam z prípravy a plánovania vrážd príslušníkov armády, poskytovania materiálnej podpory teroristom a pokusov o jej poskytovanie, ako aj z plánovania vrážd a ublížení na zdraví v zahraničnej krajine.



Obvinenia voči Melzerovi vo vyhlásení potvrdil námestník ministra spravodlivosti pre národnú bezpečnosť John Demers.



Rád deviatich uhlov, s ktorým Melzer podľa obvinení komunikoval, zastáva "násilnícke, neonacistické, antisemitské a satanistické" názory a vyjadruje obdiv k nacistom, vysvetľuje CNN.



Američania a Američanky v uniformách podľa Demersových slov riskujú životy za svoju vlasť, no nikdy by nemali čeliť takémuto nebezpečenstvu zo svojich vlastných radov.



Americká armáda a Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) v pondelok uviedli, že Melzerov plán zmarili v máji a vojak bol zatknutý 10. júna.