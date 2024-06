Vojak USA zadržiavaný v Rusku poprel, že sa priateľke vyhrážal zabitím

Moskva 17. júna (TASR) - Americký vojak Gordon Black zadržiavaný v ruskom meste Vladivostok pred súdom odmietol obvinenie z vyhrážania sa zabitím svojej priateľky, no čiastočne sa priznal k obvineniam z krádeže. Uviedla to v pondelok ruská štátna tlačová agentúra RIA Novosti, píše TASR s odvolaním na správu agentúry Reuters.



Black na súdnom pojednávaní vo Vladivostoku na ruskom Ďalekom východe hovoril prostredníctvom tlmočníka. "Nie, (nepriznávam sa k vyhrážaniu zabitím)," citovala RIA Novosti vyjadrenie amerického vojaka. V súvislosti s obvinením z krádeže priznal vinu čiastočne. "Nebol tam úmysel," dodal.



Ruské úrady zadržali Blacka 2. mája vo Vladivostoku. Predtým slúžil v Južnej Kórei a na záver svojho vyslania sa z vlastnej iniciatívy a bez povolenia svojich nadriadených zastavil v Rusku, aby sa stretol so ženou, s ktorou mal pomer. Ruské úrady ho podozrievajú z toho, že ju okradol a zároveň sa jej vyhrážal zabitím.



RIA Novosti v máji informovala, že Black sa priznal k obvineniam z krádeže a spolupracuje s vyšetrovateľmi, pripomína Reuters.