Vojak v Kosove mimo služby postrelil dvoch mladých Srbov

Priština 7. januára (TASR) - Kosovská polícia zadržala vojaka mimo služby, ktorý v piatok neďaleko mesta Štrpce na juhu krajiny z auta postrelil a zranil dvoch mladých Srbov vo veku 21 a 11 rokov. V sobotu o tom informovali kosovské médiá, na ktoré sa odvoláva agentúra DPA.



Strelcom bol 33-ročný príslušník kosovských ozbrojených síl, ktorý je podozrivý z pokusu o vraždu. Obe zranené osoby boli prevezené do nemocnice a podstúpili chirurgický zákrok. Momentálne sú mimo ohrozenia života.



Kosovská prezidentka Vjosa Osmaniová aj tamojší premiér Albin Kurti tento incident odsúdili. Tento čin môže viesť k ďalšiemu zvýšeniu napätia medzi Albáncami, ktorí tvoria väčšinu obyvateľov Kosova, a srbskou menšinou, píše agentúra Reuters.



V Kosove žije okolo 100.000 etnických Srbov - polovica z nich na severe krajiny. Väčšina z nich odmieta uznať nezávislosť Kosova, ktorá bola vyhlásená v roku 2008. Belehrad považuje Kosovo stále za súčasť svojho územia.



Na znak protestu proti piatkovému násilnému činu lokálni Srbi zablokovali hlavnú cestu spájajúcu Štrpce so zvyškom Kosova.



Koncom roku 2022 militantní Srbi postavili barikády na desiatkach miest na severe Kosova a blokovali tak okrem iného prístupové cesty k dvom hraničných priechodom do Srbska. Len minulý týždeň Srbi ukončili cestné blokády trvajúce vyše troch týždňov, ktorými protestovali proti zatknutiu bývalého srbského policajta, ktorý napadol kosovského policajta počas demonštrácie. Zátarasy Srbi odstránili po tom, čo bol expolicajt prepustený do domácej väzby.