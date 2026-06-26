< sekcia Zahraničie
Vojak vyzval Putina na debatu, inak armáda obráti zbrane proti Kremľu
O Luninovi je známe, že má 39 rokov, slúžil vo Voronežskej oblasti a zúčastnil sa na invázii na Ukrajinu.
Autor TASR
Moskva 26. júna (TASR) - Bývalý veliteľ prieskumnej jednotky v dobrovoľníckom prápore Alexandr Lunin žiada o stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Kremli, na ktorom mu chce „povedať celú pravdu“ o situácii v Rusku aj o problémoch v ruskej armáde. Lunin varoval, že ak Putin odmietne stretnutie vysielané v priamom prenose, „armáda obráti svoje zbrane proti Kremľu“. Video s touto výzvou, zverejnené 25. júna, má na platforme Instagram už viac ako 10 miliónov zhliadnutí, informovala v piatok stanica Deutsche Welle, píše TASR.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok uviedol, že prezidentská kancelária vie o existencii videa s výzvou bývalého vojaka z Voronežskej oblasti prezidentovi Putinovi, no zatiaľ sa s ním detailne neoboznámila. K veci sa preto odmietol vyjadriť. Podľa neho však ide o „pomerne zvláštne formulácie“, ktoré si vyžadujú najprv overenie.
Lunin tvrdí, že svoje video adresované Putinovi zverejnil po tom, čo sa s ním 24. júna stretli vysokopostavení predstavitelia ministerstva obrany a silových zložiek, ktorí ho požiadali, aby Putinovi sprostredkoval ich odkaz. Kontaktovali ho aj na základe toho, že mali informácie, že Putin údajne videl niektoré z Luninových predchádzajúcich videí.
Vo videu Lunin uvádza, že ruskí vojaci sú údajne vystavení násiliu a mučeniu zo strany veliteľov, najmä po odmietnutí plnenia „samovražedných rozkazov“. Tvrdí tiež, že niektorí vojaci musia odvádzať časť svojho platu veliteľom.
„Ak čoskoro neprídem do Kremľa a nebudem s vami hovoriť naživo, armáda obráti svoje zbrane proti Kremľu,“ varoval Lunin Putina.
V ďalšom videu uvádza, že chce prezidentovi priamo povedať „skutočnú pravdu, ktorú mu žiadny úradník nepovie“, najmä o údajnom svojvoľnom konaní úradov voči veteránom tzv. špeciálnej vojenskej operácie, ako Rusko označuje vojnu proti Ukrajine, ale aj voči bežným občanom.
Nezávislý ruský server Agentstvo, ktorý sa s Luninom telefonicky spojil, informoval, že tento bývalý vojak prevádzkuje na viacerých internetových platformách vlastný kanál, kde zverejňuje správy a videá z frontu. „Dostávam veľa správ, videozáznamov. Bojím sa ich dokonca zverejňovať, pretože ide o desivé zábery,“ citoval ho server. Podľa Lunina sa rozhodol obrátiť na Putina, „aby mu to ukázal osobne a mohol sa s ním rozprávať“.
O Luninovi je známe, že má 39 rokov, slúžil vo Voronežskej oblasti a zúčastnil sa na invázii na Ukrajinu. Podľa dát uniknutých z rôznych ruských úradov slúžil v 150. motostreleckej divízii a bol v boji zranený. V minulosti používal priezvisko Pustovalov, ktoré si v roku 2023 zmenil.
Tvrdí, že v armáde bol od 19 rokov, pričom prešiel viacerými konfliktmi. Uvádza, že utrpel zranenia aj otras mozgu a má vážne zdravotné aj psychické následky.
Počas vojny na Ukrajine pôsobil v dobrovoľníckom prápore Sudoplatov. Postupne sa vypracoval zo strelca na veliteľa prieskumnej jednotky. V roku 2025 z útvaru BARS vyradený - došlo k tomu po zverejnení videa kritizujúceho velenie za vyslanie vojakov do akcie bez automatických zbraní.
Lunin tiež uviedol, že jeho dôchodok ako vojnového veterána predstavuje približne 4500 rubľov (50 eur). Aktívne začal na sociálnych sieťach pôsobiť začiatkom tohto roka, pričom zverejnil stovky videí. Tvrdí, že materiály o situácii na fronte dostáva od známych z bojiska. Práve tieto záznamy chce podľa vlastných slov ukázať priamo Putinovi.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok uviedol, že prezidentská kancelária vie o existencii videa s výzvou bývalého vojaka z Voronežskej oblasti prezidentovi Putinovi, no zatiaľ sa s ním detailne neoboznámila. K veci sa preto odmietol vyjadriť. Podľa neho však ide o „pomerne zvláštne formulácie“, ktoré si vyžadujú najprv overenie.
Lunin tvrdí, že svoje video adresované Putinovi zverejnil po tom, čo sa s ním 24. júna stretli vysokopostavení predstavitelia ministerstva obrany a silových zložiek, ktorí ho požiadali, aby Putinovi sprostredkoval ich odkaz. Kontaktovali ho aj na základe toho, že mali informácie, že Putin údajne videl niektoré z Luninových predchádzajúcich videí.
Vo videu Lunin uvádza, že ruskí vojaci sú údajne vystavení násiliu a mučeniu zo strany veliteľov, najmä po odmietnutí plnenia „samovražedných rozkazov“. Tvrdí tiež, že niektorí vojaci musia odvádzať časť svojho platu veliteľom.
„Ak čoskoro neprídem do Kremľa a nebudem s vami hovoriť naživo, armáda obráti svoje zbrane proti Kremľu,“ varoval Lunin Putina.
V ďalšom videu uvádza, že chce prezidentovi priamo povedať „skutočnú pravdu, ktorú mu žiadny úradník nepovie“, najmä o údajnom svojvoľnom konaní úradov voči veteránom tzv. špeciálnej vojenskej operácie, ako Rusko označuje vojnu proti Ukrajine, ale aj voči bežným občanom.
Nezávislý ruský server Agentstvo, ktorý sa s Luninom telefonicky spojil, informoval, že tento bývalý vojak prevádzkuje na viacerých internetových platformách vlastný kanál, kde zverejňuje správy a videá z frontu. „Dostávam veľa správ, videozáznamov. Bojím sa ich dokonca zverejňovať, pretože ide o desivé zábery,“ citoval ho server. Podľa Lunina sa rozhodol obrátiť na Putina, „aby mu to ukázal osobne a mohol sa s ním rozprávať“.
O Luninovi je známe, že má 39 rokov, slúžil vo Voronežskej oblasti a zúčastnil sa na invázii na Ukrajinu. Podľa dát uniknutých z rôznych ruských úradov slúžil v 150. motostreleckej divízii a bol v boji zranený. V minulosti používal priezvisko Pustovalov, ktoré si v roku 2023 zmenil.
Tvrdí, že v armáde bol od 19 rokov, pričom prešiel viacerými konfliktmi. Uvádza, že utrpel zranenia aj otras mozgu a má vážne zdravotné aj psychické následky.
Počas vojny na Ukrajine pôsobil v dobrovoľníckom prápore Sudoplatov. Postupne sa vypracoval zo strelca na veliteľa prieskumnej jednotky. V roku 2025 z útvaru BARS vyradený - došlo k tomu po zverejnení videa kritizujúceho velenie za vyslanie vojakov do akcie bez automatických zbraní.
Lunin tiež uviedol, že jeho dôchodok ako vojnového veterána predstavuje približne 4500 rubľov (50 eur). Aktívne začal na sociálnych sieťach pôsobiť začiatkom tohto roka, pričom zverejnil stovky videí. Tvrdí, že materiály o situácii na fronte dostáva od známych z bojiska. Práve tieto záznamy chce podľa vlastných slov ukázať priamo Putinovi.