Vojaka obžalovaného zo stávkovania na zajatie Madura prepustili
Svoju vinu odmieta a v utorok ho čaká ešte jedno pojednávanie.
Autor TASR
New York 24. apríla (TASR) - Príslušník armády Spojených štátov, ktorý si podľa prokuratúry privyrobil 400.000 dolárov využitím interných informácií na stávkovanie na zajatie venezuelského prezidenta Nicolása Madura, bol prepustený na kauciu 250.000 dolárov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Gannon Van Dyke (38) sa podľa prokuratúry podieľal na plánovaní i realizácii operácie na zajatie Madura z 3. januára tohto roku. Vo štvrtok ho obžalovali na federálnom súde v New Yorku z podvodu s komoditami, elektronického podvodu a nezákonného použitia dôverných informácií na osobný prospech.
Prokuratúra tvrdí, že Van Dyke si stavil dokopy 33.000 dolárov cez platformu Polymarket medzi 27. decembrom a 2. januárom na to, že Maduro skončí vo funkcii a americké jednotky vkročia na územie Venezuely. V tom čase sa zdala pravdepodobnosť takéhoto scenáru nízka, vďaka čomu výhry presiahli 400.000 dolárov.
Van Dyke si podľa prokuratúry po zajatí Madura vybral z účtu na Polymarkete svoje výhry a neskôr dokonca žiadal samotnú platformu, aby jeho účet vymazala. Polymarket tvrdí, že spolupracuje s americkým ministerstvom spravodlivosti.
Sudca nariadil Van Dykeovi odovzdať svoj pas a strelné zbrane s výnimkou prípadu, pokiaľ by mu vojenské velenie nenariadilo ich držbu. Svoju vinu odmieta a v utorok ho čaká ešte jedno pojednávanie.
Gannon Van Dyke (38) sa podľa prokuratúry podieľal na plánovaní i realizácii operácie na zajatie Madura z 3. januára tohto roku. Vo štvrtok ho obžalovali na federálnom súde v New Yorku z podvodu s komoditami, elektronického podvodu a nezákonného použitia dôverných informácií na osobný prospech.
Prokuratúra tvrdí, že Van Dyke si stavil dokopy 33.000 dolárov cez platformu Polymarket medzi 27. decembrom a 2. januárom na to, že Maduro skončí vo funkcii a americké jednotky vkročia na územie Venezuely. V tom čase sa zdala pravdepodobnosť takéhoto scenáru nízka, vďaka čomu výhry presiahli 400.000 dolárov.
Van Dyke si podľa prokuratúry po zajatí Madura vybral z účtu na Polymarkete svoje výhry a neskôr dokonca žiadal samotnú platformu, aby jeho účet vymazala. Polymarket tvrdí, že spolupracuje s americkým ministerstvom spravodlivosti.
Sudca nariadil Van Dykeovi odovzdať svoj pas a strelné zbrane s výnimkou prípadu, pokiaľ by mu vojenské velenie nenariadilo ich držbu. Svoju vinu odmieta a v utorok ho čaká ešte jedno pojednávanie.