Vojaka odsúdili na dva roky za pokus o špionáž pre inú krajinu
Autor TASR
Wellington 20. augusta (TASR) - Vojenský súd v stredu odsúdil novozélandského vojaka na dva roky väzenia za pokus o špionáž pre inú krajinu. Rozhodnutie vyniesol dva dni po tom, ako ho uznal za vinného, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Meno vojaka nezverejnili, no priznal sa k pokusu o špionáž, prístupu do počítačového systému s nečestným úmyslom a k vedomému držaniu neprípustnej publikácie.
Podľa obžaloby vojak poskytoval mapy či fotografie vojenských základní tajnému agentovi, ktorý sa vydával za predstaviteľa inej krajiny. Ide o prvý prípad odsúdenia za špionáž v histórii Nového Zélandu.
Pri sledovaní muža novozélandské orgány zistili, že „nadviazal kontakt s treťou stranou, čo naznačovalo, že je vojakom, ktorý chce dezertovať“, uviedla na súde prokuratúra. Tajný agent ho potom kontaktoval a tvrdil, že pochádza z danej krajiny.
Predmetom záujmu sa stal po teroristickom útoku na mešity v meste Christchurch, pretože existovala domnienka, že bol napojený na krajne pravicové skupiny. Pri vyšetrovaní sa zistilo, že mal kópie naživo vysielaného videa tohto útoku, pri ktorom zahynulo 51 ľudí.
Vojaka zatkli ešte v decembri 2019 a odvtedy strávil všetok čas okrem šiestich dní v tzv. otvorenom väzení, ako to nazvala novozélandská armáda. Počas tohto obdobia býval muž v armádnom dome vo vojenskej základni a podliehal zákazu vychádzania.
AFP dodáva, že vojaka suspendovali s plným platom a od svojho zatknutia zarobil viac ako 200.000 eur. V priebehu uplynulých takmer šiestich rokov sa oženil a s manželkou v súčasnosti čaká už tretie dieťa.
