Vojaka Šušnjara odsúdili za upálenie civilistov počas vojny Bosne

Sarajevo 30. októbra (TASR) - Bývalý bosnianskosrbský vojak Radomir Šušnjar dostal trest 20 rokov odňatia slobody za účasť na operácii, pri ktorej počas občianskej vojny v Bosne v rokoch 1992-95 upálili v meste Višegrad 57 bosnianskych civilistov, píše agentúra AP.



Šušnjara uznal za vinného súd v Bosne a Hercegovine v prípade okradnutia a následne protizákonného väznenia civilistov, najmä žien, detí a starších ľudí, v dome v meste Višegrad na východných hraniciach Bosny v júni 1992.



Šušnjar (64) a ďalší príslušníci bosnianskosrbskej armády a polovojenských oddielov skupinu 57 bosnianskych Moslimov zadržali v obci Koritnik a neskôr - po tom, ako ich zamkli do jednej miestnosti - ich v dome upálili. Ozbrojenci spustili na budovu streľbu, aby z nej Moslimovia nemohli utiecť.



Šušnjar žil do vypátrania a vydania na stíhanie do Bosny vo Francúzsku.



Počas bosnianskeho konfliktu v rokoch 1992-95 zahynulo približne 100.000 ľudí, z ktorých väčšinu tvorili Moslimovia. Polovica z celkového obyvateľstva tohto balkánskeho štátu bola nútená utiecť za hranice.



Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY), ktorý vznikol v holandskom Haagu na stíhanie zločinov spáchaných počas rozpadu bývalej Juhoslávie v 90. rokoch, ukončil svoju činnosť v decembri 2017 po tom, ako sa na ňom viedli súdne procesy so 161 podozrivými.