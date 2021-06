Vojakov Bundeswehru čakajú za vyčíňanie na večierku v Litve tresty

Berlín 15. júna (TASR) - Nemecká ministerka obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová v utorok prisľúbila prísne tresty pre vojakov Bundeswehru nasadených v Litve v rámci misie NATO, ak sa potvrdia obvinenia zo spievania rasistických a antisemitských piesní. Informovala o tom agentúra AFP.



"Nech sa stalo čokoľvek, je to neprijateľné," uviedla šéfka rezortu obrany. Dodala, že všetci tí, ktorí sú do tohto incidentu zapletení, budú stíhaní a potrestaní".



Webová stránka týždenníka Spiegel v pondelok informovala, že nemeckí vojaci v Litve spievali počas aprílového večierku v hoteli v regióne Rukla rasistické a antisemitské piesne. Okrem toho sú tiež obvinení zo sexuálneho obťažovania. Obeťami incidentu sa podľa stanice Deutsche Welle stalo niekoľko vojakov, pričom jeden z nich potreboval pomoc psychológa a poslali ho späť do Nemecka, uviedla litovská rozhlasová stanica LRT.



Ako uvádza AFP, troch podozrivých vojakov už z misie v Litve presunuli. Vyšetrovatelia sa teraz pokúšajú identifikovať ďalších podozrivých.



Nemeckými ozbrojenými silami opakovane otriasli škandály týkajúce sa pravicového extrémizmu. Nemecké ministerstvo obrany pre podozrenia z krajne pravicového extrémizmu vlani rozpustilo Komando špeciálnych síl (KSK) nemeckej armády. Krampová-Karrenbauerová však v utorok nakoniec rozhodla pre jeho zachovanie. Komando po viacerých škandáloch prešlo reformou.