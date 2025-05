Traja vojaci utrpeli zranenia pri streľbe počas cvičenia

Brusel 12. mája (TASR) - Traja belgickí vojaci utrpeli v pondelok zranenia pri streľbe počas vojenského cvičenia v Škótsku, oznámilo belgické ministerstvo obrany. Trojicu previezli so zraneniami do miestnej nemocnice. Ďalšia desiatka vojakov utrpela poškodenie sluchu, informovala agentúra AFP.



Okolnosti incidentu nie sú bezprostredne známe, podľa ministerstva sa však už vyšetrujú.



Z vyhlásenia vyplýva, že trojica zranených vojakov dostala pred hospitalizáciou prvú pomoc. O stave ďalších príslušníkov belgickej armády, ktorí utrpeli poškodenie sluchového aparátu, nie sú známe ďalšie informácie.



Vojaci patria do 3. belgického výsadkového práporu a zúčastňovali sa na cvičení Red Condor.