Vojakov z Azovstaľu vraj previezli do obcí v Donecku ovládaných Ruskom

Kyjev 17. mája (TASR) - Sedem autobusov s ukrajinskými vojakmi, ktorí niekoľko týždňov odolávali útokom ruských síl v oceliarniach Azovstaľ v prístavnom meste Mariupol, údajne dorazilo do obce Olenivka, ktorá leží neďaleko mesta Doneck v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny a ovláda ju Rusko. S odvolaním sa na vyjadrenie svedka o tom informuje agentúra Reuters.



Ruský vyšetrovací výbor zároveň avizoval, že plánuje v rámci vyšetrovania "zločinov ukrajinského režimu" vypočuť týchto vojakov, z ktorých mnohí sú príslušníkmi ukrajinského pluku Azov, približuje Reuters citujúc zo správy ruskej agentúry TASS.



Stovky bojovníkov pluku Azov strávili v podzemí Rusmi obliehaných a bombardovaných oceliarní Azovstaľ v juhoukrajinskom meste Mariupol dlhé týždne. Celkovo vyše 260 z nich v noci z pondelka na utorok ruskí vojaci odviezli autobusmi na územie ovládané proruskými separatistami.



Stanica BBC uvádza, že okrem Olenivky ich odviezli aj do mesta Novoazovsk, ležiaceho taktiež v Doneckej oblasti a ovládanom Ruskom.



Moskva tvrdí, že títo bojovníci Azovu sa vzdali a teraz sú v zajatí – ukrajinské vedenie zas nazvalo ich prevoz do samozvanej Doneckej ľudovej republiky "evakuáciou".



Ukrajinská armáda v utorok oznámila, že pracuje na evakuácii zvyšných vojakov z Azovstaľu. Podľa agentúry Reuters tým Kyjev prakticky odovzdal kontrolu nad týmto prístavným mestom Moskve.



Námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová neskôr povedala, že Kyjev pozná počet ukrajinských vojakov, ktorí sa ešte nachádzajú v Azovstali. Túto informáciu však označila za "citlivú" a odmietla uviesť bližšie podrobnosti. Prisľúbila, že viac povie po "skončení záchrannej operácie".