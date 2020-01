Vojakov z Iraku stiahlo po SR a Nemecko aj Chorvátsko

Záhreb/Berlín 7. januára (TASR) - Štrnásť chorvátskych vojakov pôsobiacich v Iraku presunuli do Kuvajtu v čase napätia na Blízkom východe, ktoré eskalovalo po zabití popredného iránskeho generála pri americkom útoku v Bagdade. Oznámilo to v utorok chorvátske ministerstvo obrany s tým, že ďalšie kroky Záhreb podnikne v konzultácii so spojencami v NATO.



Vojakov z Iraku postupne odsúva rastúci počet európskych krajín, píše agentúra AP. Po avizovaní odchodu časti nemeckého kontingentu Bundeswehr v utorok oznámil, že presunul do susedného Jordánska a Kuvajtu 35 svojich príslušníkov, pričom 117 nemeckých vojakov zatiaľ zostáva v kurdskej oblasti na severe Iraku.



Slovenskí vojaci umiestnení v Iraku na výcvikovej misii Severoatlantickej aliancie boli dočasne premiestnení do inej nešpecifikovanej krajiny, oznámil v utorok Úrad vlády SR.



Slovinsko zasa oznámilo, že jeho šesť vojakov zostáva v Iraku, kde pôsobia na základni v Arbíle na severe krajiny. Slovinské ministerstvo obrany však zdôraznilo, že situáciu nepretržite monitoruje a ďalšie rozhodnutia urobí na základe budúceho vývoja.