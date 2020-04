Vojenská koalícia vyzýva separatistov na dodržiavanie prímeria

Rijád 27. apríla (TASR) - Vojenská koalícia na čele so Saudskou Arábiou a Spojenými arabskými emirátmi (SAE) vyzvala v pondelok separatistov, ktorí sa snažia o nezávislosť južného Jemenu, aby dodržiavali dohodu o rozdelení moci sprostredkovanú Saudskou Arábiou, ktorú v novembri podpísali spoločne s jemenskou medzinárodne uznávanou vládou, píše agentúra DPA.



Separatistická organizácia známa ako Južná prechodná rada (STC) totiž v sobotu neskoro večer oznámila, že vytvorí autonómnu správu, pričom v oblastiach na juhu krajiny zahŕňajúcich Aden - sídlo jemenskej medzinárodne uznanej vlády - vyhlasuje núdzový stav.



Separatisti okrem toho obvinili vládu z korupcie a účelového brzdenia dodržiavania mierovej dohody. Naopak, jemenské vedenie toto tvrdenie poprelo.



Koalícia v pondelok preto vyzvala obe strany na ukončenie všetkých krokov, ktoré porušujú rijádsku mierovú dohodu. Tá by podľa nich mala byť implementovaná "bezodkladne".



Túto mierovú dohodu sprostredkovala Saudská Arábia a obe strany ju podpísali vlani v novembri v meste Rijád.



Separatisti i jemenská vláda sú síce súčasťou Saudskou Arábiou vedenej vojenskej koalície, ktorá od roku 2014 bojuje proti povstalcom podporovaným Iránom známym ako húsíovia, avšak obe strany sa vlani auguste dostali pre spor o kontrolu južných území Jemenu do vzájomného konfliktu.



V tejto oblasti sa nachádza aj hlavné mesto Aden, ktoré sa stalo de facto hlavný mestom po tom, ako húsíovia v roku 2014 obsadili hlavné mesto Saná. Separatisti, ktorých podporujú SAE, ovládajú Aden od vlaňajšieho augusta, čo prinútilo jemenskú vládu presunúť sa do Rijádu.