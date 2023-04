Vojenská loď USA preplávala cez Taiwanský prieliv po cvičeniach Číny

Tchaj-pej 17. apríla (TASR) – Americká vojenská loď preplávala v nedeľu cez Taiwanský prieliv. Oznámili to v pondelok námorné sily USA, podľa ktorých išlo o "rutinnú" plavbu. Uskutočnili ju niekoľko dní po tom, ako Čína podnikla rozsiahle vojenské cvičenia okolo Taiwanu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.



Siedma flotila amerických námorných síl uviedla, že torpédoborec s riadenými strelami USS Milius prechádzal cez vody, v ktorých sa "v súlade s medzinárodným právom uplatňuje na otvorenom mori sloboda plavby a preletu".



USS Milius minulý týždeň preplával neďaleko jedného z umelých Čínou ovládaných ostrovov v Juhočínskom mori. Peking to označil za nelegálne vniknutie do čínskych vôd.



Cez Taiwanský prieplav vysielajú americké námorné sily svoje lode približne raz za mesiac, pričom podobné misie zamerané na demonštrovanie slobody plavby vykonávajú aj v spornom Juhočínskom mori.



Čína, ktorá vníma Taiwan ako svoje územie, oficiálne ukončila trojdňové vojenské cvičenia zahŕňajúce nacvičovanie presnej streľby a blokádu tohto ostrova minulý týždeň. Aktivity jej armády v okolí však pokračujú, hoci v menšom rozsahu.



Peking novými cvičeniami vyjadril hnev nad stretnutím taiwanskej prezidentky Tsai Ing-wen's s predsedom americkej Snemovne reprezentantov Kevinom McCarthym. Takéto schôdzky považuje za zasahovanie do svojich vnútorných záležitostí a podporu USA pre samostatnosť Taiwanu od Číny.