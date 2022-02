Vojenská situácia v Donbase sa vyostruje;Rusko sťahuje ďalšie jednotky

Ukrajinský príslušník armády nesie veľkokalibrovú muníciu pre obrnené bojové vozidlá počas cvičenia v rámci Operácie spoločných síl v kontrolovanom priestore v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny vo štvrtok 10. februára 2022. Foto: TASR/AP

Na snímke ozbrojené sily ukrajinskej národnej gardy. Foto: TASR/AP

Doneck/Kyjev 17. februára (TASR) - Ukrajinská armáda vo štvrtok informovala, že proruskí separatisti pri ostreľovaní mesta Stanycia Luhanska zasiahli aj budovu materskej školy. Zranenia pri tom utrpeli dve učiteľky. Deti, ktoré sa v budove nachádzali tiež, vyviazli bez zranení, uviedla agentúra Ukrinform s odvolaním sa na tweet humanitárnej organizácie Vráť sa živý (Povernys žyvym).Pri ostreľovaní bola poškodená bola aj komunálna infraštruktúra – polovica mesta zostala bez elektriny.Ako informovala agentúra Ukrinform, v stredu proruské ozbrojené formácie porušili prímerie v oblasti dovedna osemkrát.Porušenie prímeria ukrajinskou armádou hlásia však aj proruskí separatisti z oboch samozvaných republík v Donbase, ktorí upozorňujú, že v posledných hodinách došlo k výraznej eskalácii napätia.Vojenské velenie samozvanej proruskej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) vo štvrtok obvinilo ukrajinskú armádu, že ostreľovala baňu Gagarin pri obci Horlivka (v ruštine Gorlovka), pričom použila protitankový raketový systém .Informovala o tom vo štvrtok agentúra TASS, podľa ktorej ukrajinské bezpečnostné zložky použili túto zbraň prvýkrát od začiatku roka 2022. Naposledy k ostreľovaniu DĽR z tohto typu zbrane došlo vlani 25. decembra.Velenie ľudových milícií DĽR tvrdí, že za posledných 24 hodín sa ukrajinská armáda najmenej 15-krát dopustila porušenia prímeria, keď v DĽR ostreľovala civilnú infraštruktúru a obývané oblasti.Oficiálny predstaviteľ ľudových milícií DĽR Oleg Nikitin konštatoval, že situácia na styčnej línii medzi zónami pod kontrolou proruských povstalcov a ukrajinskej armády sa v posledných hodinách výrazne vyhrotila, pričom zodpovedná je za to ukrajinská strana.S rovnakým obvinením prišlo vo štvrtok aj velenie milícií samozvanej Luhanskej ľudovej republiky (LĽR). Oba subjekty upozornili na toto porušenie prímeria aj Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktorá však vzhľadom na vyhrotenie situácie na východe Ukrajiny stiahla prednedávnom z Donbasu časť svojich pozorovateľov.Podľa agentúry Reuters nebolo bezprostredne jasné, o aké závažné incidenty ide. Ukrajinské vedenie ani OBSE sa k nim zatiaľ nevyjadrili.Takéto incidenty sa za osem rokov trvania konfliktu na východe Ukrajiny vyskytli mnohokrát, no k týmto posledným došlo po tom, čo Rusko v blízkosti ukrajinských hraníc sústredilo viac ako 100.000 vojakov, pričom súčasne predostrelo požiadavku, aby sa organizácia NATO zaviazala, že Ukrajinu neprijme do svojich radov.V tejto situácii Západ Moskve pohrozil novými sankciami, ak zaútočí na Ukrajinu; Rusko pritom popiera plánovanie akýchkoľvek útokov, pripomína Reuters.Americké tajné služby začiatkom februára informovali, že podľa ich predpokladov má Rusko v pláne vymyslieť si zámienku pre napadnutie Ukrajiny. Pravdepodobne pôjde o video zachytávajúce zinscenovaný útok. Rusko aj toto tvrdenie poprelo.Vo štvrtok, naopak, ruské ministerstvo obrany oznámilo odsuny ďalších jednotiek, ktorý sa začal po tom, ako splnili úlohy vyplývajúce zo zadania vojenských cvičení.Agentúra TASS vo štvrtok informovala, že do miesta stálej dislokácie sa vracajú tanky a ďalšie vojenské vozidlá Západného vojenského okruhu. Pokračuje aj sťahovanie vojakov a techniky Južného vojenského okruhu z Moskvou anektovaného Krymského polostrova.Podľa agentúry AFP sa západní spojenci Ukrajiny stavajú k podobným vyhláseniam skepticky.