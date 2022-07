Vojenská základňa v Mali sa stala terčom útoku, podozriví sú islamisti

Bamako 22. júla (TASR) - Vojenská základňa Kati na predmestí hlavného mesta Mali sa v piatok stala terčom útoku, ktorý je pripisovaný islamistickým extrémistom. Malijská armáda neskôr oznámila, že zmarila "teroristický" útok. Vyhlásila, že situácia je "pod kontrolou" a informovala, že zabití boli dvaja útočníci, uviedla vo svojej správe agetúra AFP.



Podľa miestnych médií sa na tejto základni často zdržiava vodca vojenskej junty Asimi Goita, ktorý sa v krajine dostal k moci v roku 2020 vojenským prevratom.



Ako informovala agentúra AP, skoro ráno bolo z tejto lokality na predmestí mesta Bamako počuť výbuchy a streľbu. Následne armáda prehradila cesty vedúce k základni.



Z útoku na základňu Kati sú podozriví džihádistickí povstalci napojení na organizáciu al-Káida a skupinu Islamský štát, ktorí v tejto západoafrickej krajine vedú povstanie už viac než desať rokov.



Ich útoky sa odohrávali najmä na severe Mali, ale nedávno sa extrémisti presunuli do centrálnej časti krajiny, pričom v posledných týždňoch sa priblížili aj k hlavnému mestu.



Minulý týždeň islamistickí ozbrojenci zaútočili na armádne kontrolné stanovište vzdialené od Bamaka asi 60 kilometrov, pričom zabili najmenej šesť ľudí a niekoľko ďalších zranili.



K tomuto útoku sa doteraz neprihlásila žiadna skupina. Predpokladá sa však, že ho spáchala povstalecká skupina napojená na al-Káidu, známa ako Skupina na podporu islamu a moslimov (JNIM), ktorá v okolí Bamaka uskutočnila aj niekoľko ďalších útokov.



Mali sužuje povstanie skupín napojených na al-Káidu a Islamský štát od roku 2012. Násilnosti, ktoré vtedy vypukli na severe krajiny, sa neskôr rozšírili do ďalších oblastí, ako aj do susedných štátov Burkina Faso a Niger.



Represáliám džihádistov sú často vystavení civilisti, ktorí sú útočníkmi obviňovaní zo spolupráce s "nepriateľom".



V roku 2020 došlo v Mali k prevratu, pri ktorom armáda zosadila civilnú vládu pre jej neschopnosť zastaviť špirálu násilia. Armáda deklarovala, že obnovenie bezpečnosti je jej prioritou.