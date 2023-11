Vojenské cvičenie v Maďarsku bolo úspešne ukončené

Budapešť 23. novembra (TASR) - Mnohonárodné vojenské cvičenie Adaptive Hussars 2023, ktoré sa na juhovýchode Maďarska začalo 7. novembra, bolo úspešne ukončené. Podľa agentúry MTI to vo štvrtok oznámilo maďarské ministerstvo obrany, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Minister obrany Kristóf Szalaya-Bobrovniczky povedal, že išlo o najväčšie a najrozsiahlejšie cvičenie za uplynulých 30 rokov. Zúčastnilo sa na ňom takmer 6000 ľudí a 47 vojenských organizácií. "Maďarské ozbrojené sily aj verejná správa z hľadiska úloh obrany úspešne zložili skúšky," zhodnotil minister cvičenie.



Ako Szalay-Bobrovniczky podotkol, na cvičení sa zúčastnili vojaci štyroch členských štátov NATO s cieľom bolo zistiť, ako maďarské ozbrojené sily reagujú na nepredvídateľné situácie.



Šéf rezortu obrany na otvorení cvičenia 7. novembra povedal, že pre maďarskú vládu je najdôležitejšie zachovanie mieru, bezpečnosti Maďarska a maďarského ľudu. Zdôraznil, že Maďarsko buduje v úzkej spolupráci so svojimi spojencami armádu pripravenú primerane reagovať na výzvy. Európu podľa jeho slov sužuje vojna, nelegálna migrácia a s ňou aj hrozba terorizmu, pričom hrozba terorizmu stúpa aj na srbsko-maďarských hraniciach.



Do cvičenia sa okrem maďarských vojakov zapojili aj spojenecké vojenské organizácie pôsobiace v Maďarsku a miestne štátne organizácie. Okrem maďarských sa zapojili aj talianski, tureckí, chorvátski a americkí vojaci s vyše 200 druhmi rôznej techniky.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)