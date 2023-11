Vojenské lietadlo pri pristávaní minulo dráhu a zrútilo sa do zátoky

Honolulu 21. novembra (TASR) - Lietadlo námorníctva USA v pondelok minulo pristávaciu dráhu letiska v americkom štáte Havaj a zrútilo sa do priľahlej zátoky. Všetkých deväť osôb na palube vyviazlo bez zranení, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Incident sa odohral na východe havajského ostrova Oahu, na ktorom má námorníctvo USA svoju základňu. Hasičské zložky z mesta Honolulu dostali hovor na núdzovú linku 911 v pondelok krátko po 14.00 h miestneho času (utorok 01.00 h SEČ).



Havajská pobrežná stráž sa po nehode pripravovala na záchrannú akciu, ktorú však odvolala, keď sa zistilo, že všetci členovia posádky haváriu prežili a sú v bezpečí.



Meteorológ Národnej meteorologickej stanice v Honolulu priblížil, že v čase incidentu bolo v oblasti zamračené a daždivé počasie, pričom viditeľnosť sa pohybovala na úrovni 1,6 kilometra.



Na záberoch, ktoré poskytla svedkyňa udalosti, bolo možné vidieť lietadlo typu P-8A v mori neďaleko pobrežia. Podľa AP to pripomínalo udalosť z roku 2009, kedy pilot Chesley "Sully" Sullenberger núdzovo pristál s lietadlom Airbus A320 na rieke Hudson v New Yorku.



Agentúra vysvetľuje, že Boeing P-8A sa často používa na vyhľadávanie ponoriek, prieskum a zhromažďovanie spravodajských informácií. Toto lietadlo patrí hliadkovej letke so základňou na ostrove Whidbey v americkom štáte Washington na západnom pobreží USA. Hliadkové eskadry mali v minulosti základňu na havajskom ostrove Oahu, ale teraz sa na Havaj nasadzujú len na rotačnom princípe.