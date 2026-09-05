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Sobota 5. september 2026
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Vojenské lietadlo v Grécku havarovalo počas leteckej prehliadky

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Návštevníci sledujú dym po havárii vojenskej stíhačky F-4 Phantom gréckych vzdušných síl počas leteckej prehliadky na leteckej základni Tanagra severne od Atén v sobotu 5. septembra 2026. Foto: TASR/AP

Dvojmiestny stroj F-4 Phantom havaroval krátko po štarte pri manévri v nízkej výške, uviedol novinár verejnoprávnej televízie ERT, ktorý bol na základni Tanagra.

Autor TASR
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Atény 5. septembra (TASR) – Stíhačka gréckych vzdušných síl sa v sobotu zúrila počas leteckej prehliadky severne od Atén, dvaja jej piloti prišli o život. Pri havárii vznikol požiar a veľké oblaky čierneho dymu stúpali do vzduchu niekoľko sto metrov od divákov. Príčina zrútenia nie je zatiaľ známa, informuje TASR podľa agentúr AP a AFP.

Dvojmiestny stroj F-4 Phantom havaroval krátko po štarte pri manévri v nízkej výške, uviedol novinár verejnoprávnej televízie ERT, ktorý bol na základni Tanagra. Bližšie okolnosti havárie nie sú jasné, no piloti sa podľa miestnych médií nekatapultovali.

Tisíce divákov každoročnej leteckej šou Athens Flying Week sledovali, ako lietadlo náhle spadlo a nastal výbuch. Záchranným tímom podľa armády bránil v prístupe k miestu požiar. Do boja proti nemu nasadili 85 hasičov, ktorým pomáhalo 11 lietadiel a vrtuľníkov na zhadzovanie vody.

Grécky minister obrany Nikos Dendias zrušil cestu na medzinárodný veľtrh v Solúne, aby navštívil miesto nehody.
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