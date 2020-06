Vojenské prehliadky Dňa víťazstva sa v Rusku uskutočnia v 28 mestách

Moskva 17. júna (TASR) - Mesto Petrozavodsk na severozápade Ruska je ďalším z miest a regiónov, kde v obave z druhej vlny epidémie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2 zrušili vojenskú prehliadku pri príležitosti 75. výročia víťazstva nad fašizmom. Pôvodne sa mala konať 9. mája, ale pre epidémiu bola preložená na 24. júna, no ani v tomto termíne sa neuskutoční.



Ako v stredu informovala agentúra AFP, aj v náhradnom termíne slávnostné vojenské prehliadky zrušilo alebo odložilo už 16 miest a šesť regiónov.



Väčšina ruských regiónov postupne uvoľňuje a ruší opatrenia obmedzujúce pohyb ľudí zavedené v snahe zastaviť alebo zmierniť šírenie koronavírusu, mnoho regionálnych politikov sa však obáva druhej vlny epidémie ako dôsledku masových zhromaždení počas osláv víťazstva nad fašizmom.



Niektorí tieto rozhodnutia prijali s porozumením, iných nahnevali, konštatovala AFP. Medzi nimi bol aj vnuk veterána druhej svetovej vojny, ktorý svoje rozhorčenie zverejnil na sociálnej sieti a adresoval ho priamo prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Tento muž uviedol, že regionálne úrady zrušením vojenskej prehliadky "pošliapali pamiatku" jeho starého otca, ktorý bojoval počas celej Veľkej vlasteneckej vojny.



V prístavnom meste Simferopol na Krymskom polostrove úrady najprv prehliadku plánovanú na 24. júna odvolali, o niekoľko hodín však proruský regionálny šéf Sergej Aksionov oznámil, že po konzultáciách s Moskvou svoje rozhodnutie mení a prehliadka sa uskutoční.



V Moskve, kde sa má konať najreprezentatívnejšia vojenská prehliadka, pokračujú prípravy na veľkolepé vojenské defilé. Posledná skúška sa uskutočnila uplynulú nedeľu a vojaci, ktorí sa na nej zúčastnili, mali nosy a ústa prekryté rúškami a na rukách rukavice.



Webová stránka ruského ministerstva obrany uvádza, že 24. júna sa vojenské prehliadky budú konať v 28 mestách vrátane Moskvy. Niektoré, napríklad v čiernomorskom meste Novorossijsk, budú s vylúčením verejnosti.



Podľa analytikov Kremeľ verí, že tieto vojenské prehliadky vzbudia v krajine vlastenecké a optimistické nálady, ktoré sa o týždeň neskôr pretavia do celoštátneho hlasovania o zmenách a doplneniach do ústavy. Tieto ústavné reformy by súčasnému prezidentovi Vladimirovi Putinovi v podstate zaistili, že pri moci zostane aj po roku 2024, keď sa mu skončí mandát, poznamenala AFP.



Rusko dosiahlo vrchol pandémie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2 v polovici mája. V stredu tam úrady nahlásili 7843 nových prípadov potvrdenej nákazy koronavírusom nového typu, čo je najnižší denný nárast za viac ako mesiac.



Napriek trvalému poklesu novo infikovaných je Rusko - so svojimi celkovo 553.301 prípadmi - po Spojených štátoch a Brazílii v poradí treťou pandémiou najviac postihnutou krajinou sveta.