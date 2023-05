Vojenské prehliadky na Deň víťazstva zrušilo už šesť ruských oblastí

Moskva 2. mája (TASR) - Prinajmenšom šesť ruských oblastí už zrušilo vojenské prehliadky plánované na Deň víťazstva, ktorými si Rusko 9. mája pripomína výročie víťazstva Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne. Dôvodom sú obavy z možných ukrajinských útokov, informuje TASR podľa utorňajšej správy denníka The Guardian.



Dosiaľ poslednou ruskou oblasťou, ktorá takúto prehliadku zrušila, sa v utorok stala Saratovská oblasť ležiaca zhruba 400 kilometrov od ukrajinských hraníc. Už predtým zrušenie prehliadky oznámili aj úrady v Belgorodskej, Kurskej, Voronežskej, Oriolskej a Pskovskej oblasti či na okupovanom polostrove Krym.



Podľa denníka The Guardian sú takéto opatrenia jasným priznaním vojenskej zraniteľnosti Ruska, ktoré už viac ako 14 mesiacov vedie vojnu v susednej Ukrajine. K zrušeniu prehliadok zároveň dochádza v čase, keď Kyjev vykonáva posledné prípravy na svoju dlho očakávanú jarnú protiofenzívu.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok novinárom povedal, že že ruské bezpečnostné služby "robia všetko potrebné na zaistenie bezpečnosti" v Deň víťazstva. "Samozrejme, sme si vedomí toho, že kyjevský režim, ktorý stojí za viacerými útokmi, teroristickými činmi, plánuje pokračovať vo svojej (vojenskej) kampani," zareagoval Peskov na otázku, či v zmienený deň hrozia útoky.



Podľa denníka The Guardian sa objavujú náznaky, že ruské úrady sa v tento deň obávajú útokov dronov aj na svoje dve najväčšie mestá - Moskvu a Petrohrad.



Podľa utorkového vyjadrenia Kremľa sa však snažia zabezpečiť, aby mohla tradičná prehliadka na moskovskom Červenom námestí prebehnúť aj napriek hrozbe útokov, informuje agentúra Reuters. Tamojšie bezpečnostné služby pritom minulý týždeň oznámili, že v rámci príprav na túto prehliadku, kde má vystúpiť aj ruský prezident Vladimir Putin, uzavreli pre verejnosť Červené námestie na bezprecedentné dva týždne.



Ruský spravodajský web Baza s odvolaním sa na zdroje z bezpečnostných služieb informoval, že ruské ministerstvo obrany zvažuje zrušenie leteckej časti týchto vojenských prehliadok v Moskve aj v Petrohrade, a to pre obavy o bezpečnosť aj nedostatok vycvičených pilotov.



Obavy o bezpečnosť už viedli v Rusku k zrušeniu všetkých pouličných občianskych pochodov organizovaných hnutím Nesmrteľný pluk, ktoré sa v Rusku taktiež konajú na Deň víťazstva. Rusi v rámci nich pochodujú ulicami miest a nesú fotografie svojich príbuzných - účastníkov Veľkej vlasteneckej vojny, odbojárov, väzňov koncentračných táborov, či preživších blokádu Leningradu.