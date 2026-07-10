< sekcia Zahraničie
Vojenské veliteľstvo v Búšehri zasiahla raketa, tvrdia médiá
K útoku došlo len niekoľko hodín po vypuknutí ozbrojených potýčok medzi Spojenými štátmi a Iránom.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Teherán/Búšehr 10. júla (TASR) - Iránske štátne médiá vo štvrtok informovali, že vojenské veliteľstvo na predmestí Búšehru zasiahla americko-izraelská raketa. K útoku došlo len niekoľko hodín po vypuknutí ozbrojených potýčok medzi Spojenými štátmi a Iránom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a servera Sky News.
„Pred malou chvíľou bolo vojenské veliteľstvo na predmestí Búšehru napadnuté a zasiahnuté projektilom americko-sionistického nepriateľa,“ citovala iránska štátna tlačová agentúra IRNA zástupcu guvernéra Búšehru Ehsana Džahánijána.
Predstaviteľ amerického ministerstva obrany však podľa AFP uviedol, že armáda USA v súčasnosti nepodniká žiadne údery na Irán.
Búšehr je kľúčovým centrom iránskeho jadrového programu a nachádza sa tam aj jadrová elektráreň.
Americký prezident Donald Trump v stredu na summite NATO v tureckej Ankare vyhlásil, že podľa jeho názoru sa prímerie medzi USA a Iránom skončilo. V reakcii na najnovšiu vlnu útokov označil spoločné rokovania za stratu času.
Po tomto vyhlásení na seba USA a Irán vo štvrtok útočili už druhý deň po sebe. Centrále velenie armády USA (CENTCOM) zasiahlo približne 90 cieľov pozdĺž iránskeho pobrežia, zatiaľ čo sa objavili rozporuplné správy o ďalších explóziách, uvádza Sky News.
„Pred malou chvíľou bolo vojenské veliteľstvo na predmestí Búšehru napadnuté a zasiahnuté projektilom americko-sionistického nepriateľa,“ citovala iránska štátna tlačová agentúra IRNA zástupcu guvernéra Búšehru Ehsana Džahánijána.
Predstaviteľ amerického ministerstva obrany však podľa AFP uviedol, že armáda USA v súčasnosti nepodniká žiadne údery na Irán.
Búšehr je kľúčovým centrom iránskeho jadrového programu a nachádza sa tam aj jadrová elektráreň.
Americký prezident Donald Trump v stredu na summite NATO v tureckej Ankare vyhlásil, že podľa jeho názoru sa prímerie medzi USA a Iránom skončilo. V reakcii na najnovšiu vlnu útokov označil spoločné rokovania za stratu času.
Po tomto vyhlásení na seba USA a Irán vo štvrtok útočili už druhý deň po sebe. Centrále velenie armády USA (CENTCOM) zasiahlo približne 90 cieľov pozdĺž iránskeho pobrežia, zatiaľ čo sa objavili rozporuplné správy o ďalších explóziách, uvádza Sky News.