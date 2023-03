Vojenské výdavky Pekingu porastú tento rok o 7,2 percenta

Peking 5. marca (TASR) – Čína v tomto roku zvýši svoje vojenské výdavky o 7,2 percenta. Výrazný nárast financií pre rezort obrany vyplýva z návrhu rozpočtu, ktorý zverejnili v nedeľu v úvode týždňového výročného zasadnutia parlamentu v Pekingu. TASR o tom informuje na základe servisu agentúr DPA a AP.



Nárast výdavkov na armádu je oproti minulému roku vyšší len o 0,1 percentuálneho bodu, no prekonáva celkové zvýšenie rozpočtu i odhadovaný rast hrubého domáceho produktu, ktorý Peking vyčíslil na päť percent.



Podľa predstaveného návrhu vynaloží Čína v rozpočtovom roku 2023 na obranu niečo vyše 1,55 bilióna jüanov (211 miliárd eur). Vlani to bolo 1,45 bilióna jüanov, čo bol približne dvojnásobok financií na tento účel z roku 2013.



Každoročné zvyšovanie vojenských výdavkov za viac ako dve desaťročia umožnili čínskym ozbrojeným silám posilniť potenciál vo všetkých oblastiach, konštatuje AP. Čína má najväčšiu stálu armádu, s asi dvoma miliónmi príslušníkov, a tiež najväčšie námorné sily na svete.



Premiér Li Kche-čchiang v správe pred takmer 3000 delegátmi Celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov vyzval na budovanie ozbrojený síl, ktoré by mali "posilňovať svoju bojovú pripravenosť a vojenské spôsobilosti". Hovorca parlamentu ešte v sobotu odôvodnil plánované zvýšenie financovania armády komplexnými výzvami pre bezpečnosť krajiny a zodpovednosťou Číny ako veľmoci.



Rozmach čínskej armády je vo svete vnímaný so znepokojením vzhľadom na stúpajúce hrozby Pekingu voči Taiwanu, sporným územným nárokom Číny vo Východočínskom a Juhočínskom mori i jej rastúcu rivalitu s USA, napísala DPA. Priblížila tiež, že oficiálny vojenský rozpočet Číny podľa expertov ukazuje len časť skutočných nákladov, pretože mnohé výdavky na armádu pokrývajú z iných rozpočtových kapitol.