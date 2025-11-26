< sekcia Zahraničie
Vojenskému lietadlu so Szijjártóom nedovolili pristáť v Banja Luke
Autor TASR
Budapešť 26. novembra (TASR) - Minister obrany Bosny a Hercegoviny (BaH) Zukan Helez nedovolil, aby na letisku v Banja Luke pristálo vojenské lietadlo, na ktorého palube bol šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó. Podľa servera n1info.ba to Helez uviedol na sociálnej sieti Facebook, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa servera telex.hu minister obrany BaH svoj krok zdôvodnil tým, že maďarský premiér Viktor Orbán a jeho vláda už roky otvorene podporujú bývalého prezidenta Republiky srbskej Milorada Dodika v jeho konaní, ktoré podkopáva zvrchovanosť, územnú celistvosť a jednotu BaH.
Členovia maďarskej vlády sa podľa servera klix.ba zámerne vyhýbajú kontaktu so Sarajevom, komunikujú iba so srbskou väčšinou v krajine a navštevujú iba Banja Luku, kam Orbán v roku 2023 priletel takisto vojenským lietadlom.
Szijjártó, ktorý v stredu rokoval v Belehrade, mal vo štvrtok v Banja Luke prevziať na miestnej univerzite čestný doktorát.
Podľa letových údajov bola Szijjártóova cesta na Balkán krátka, keďže po odlete o 08.00 h sa lietadlo maďarských ozbrojených síl Airbus A319-100 s kapacitou 140 cestujúcich vrátilo do Budapešti o 15.00 h, konštatoval server 24.hu.
Szijjártó v stredu v Belehrade po schôdzke so srbskou ministerkou energetiky Dubravkou Dedovičovou vyhlásil, že Srbsko sa môže spoľahnúť na Maďarsko v zabezpečení dodávok energií a ropná spoločnosť MOL v decembri 2,5-násobne zvýši prepravu ropy a ropných produktov do Srbska, čím pomôže susednej krajine v krízovej situácii.
