Vojenskí policajti ČR majú ísť na Ukrajinu vyšetrovať vojnové zločiny

Praha 8. marca (TASR) - Česká vláda chce vyslať 15 príslušníkov vojenskej polície na Ukrajinu, aby tam pomáhali s vyšetrovaním vojnových zločinov páchaných Ruskom. Mandát, ktorý vychádza z dohody ČR a Holandska o zapojení sa do vyšetrovacieho tímu Medzinárodného trestného súdu (ICC) v Haagu, v stredu schválila vláda. Po rokovaní to potvrdil minister dopravy Martin Kupka, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Príslušníci vojenskej polície budú zbierať informácie, mapovať a dokumentovať vojnové zločiny, ktorých sa na ukrajinskom území dopúšťa ruská armáda. Ich vyslanie musia ešte schváliť obe komory parlamentu. Ministerka obrany Jana Černochová vo februári uviedla, že úlohy vojenských policajtov budú podobné ako pri vyslaní do oblasti bývalej Juhoslávie.



Česi by mali byť nasadení primárne na území Ukrajiny, ale úlohy môžu plniť aj v Holandsku, kde Medzinárodný trestný súd sídli. Tím bude nasadený niekoľkokrát ročne na štyri až šesť týždňov podľa požiadaviek ICC a možností českého rezortu obrany.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)