Pozorovatelia hlásia príchod ďalších ruských vojakov do Bieloruska

Moskva 29. augusta (TASR) – Do mesta Brest na západe Bieloruska v utorok podľa vojenských pozorovateľov dorazila ďalšia skupina ruských vojakov. Informovala o tom agentúra DPA, od ktorej TASR správu prevzala.



Opozičná bieloruská vojenská pozorovateľská skupina Belaruski Hajun uviedla, že títo vojaci sa zúčastnia na spoločných cvičeniach vojenskej aliancie Organizácia Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (OZKB).



Prví ruskí vojaci údajne prišli do zmieneného bieloruského mesta na hranici s Poľskom 18. augusta.



Spoločné vojenské cvičenia Ruskom vedenej OZKB sa majú začať 1. septembra. Podľa bieloruských štátnych médií sa na nich zúčastní približne 2500 vojakov z Ruska, Bieloruska, Kazachstanu, Kirgizska a Tadžikistanu. Moskva vysiela okolo 300 vojakov.



Nezávisle od nadchádzajúcich manévrov Belaruski Hajun odhaduje, že v Bielorusku je na štyroch rôznych základniach umiestnených ďalších 2000 príslušníkov ruskej armády.



Ukrajinský generál Serhij Najev, ktorý je zodpovedný za obranu hranice s Bieloruskom, na druhej strane tvrdí, že Moskva stiahla z Bieloruska všetky svoje pozemné sily, aby ich mohla nasadiť do útokov v Kupiansku a Lymane na východe Ukrajiny, dodáva DPA a pripomína, že tieto informácie nemožno nezávisle overiť.