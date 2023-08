Vojenský režim Nigeru nariadil vyhostenie francúzskeho veľvyslanca

Niamey 31. augusta (TASR) – Noví vojenskí vládcovia Nigeru zrušili francúzskemu veľvyslancovi v krajine diplomatickú imunitu a nariadili polícii, aby ho vyhostila. Vyplýva to z ich listu, ku ktorému sa vo štvrtok dostala agentúra AFP, informuje TASR.



Veľvyslanec "už nemá výsady a imunitu spojenú s jeho štatútom člena diplomatického personálu francúzskeho veľvyslanectva", uvádza sa v liste s utorkovým dátumom, adresovanom ministerstvu zahraničných vecí v Paríži.



Tento krok prichádza po prevrate v západoafrickej krajine, pri ktorom 26. júla zosadili prezidenta Mohameda Bazouma, blízkeho spojenca Francúzska. Vzťahy Niamey s Parížom sa zhoršili, keď sa Francúzsko postavilo na stranu Bazouma a odmietlo uznať nové vedenie krajiny.



Nigerská junta minulý piatok dala francúzskeho veľvyslancovi Sylvainovi Ittému lehotu 48 hodín na odchod z krajiny. Francúzsko to odmietlo s argumentom, že súčasná vojenská vláda nemá zákonné právo vydať takéto nariadenie. V utorok francúzsky prezident Emmanuel Macron ocenil Ittého za to, že zostal na svojom poste.



Hovorca francúzskej armády vo štvrtok varoval, že vojenské jednotky Paríža sú pripravené reagovať na prípadný nárast napätia, ktorý by mohol ohroziť francúzske diplomatické a vojenské objekty v Nigeri. "Boli podniknuté opatrenia na ochranu týchto objektov," dodal.