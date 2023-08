A. Tchiani chce vytvoriť prechodnú vládu, varuje pred intervenciou

Niamey 20. augusta (TASR) – Nový vojenský vládca v Nigeri Abdourahamane Tchiani chce vytvoriť prechodnú vládu, ktorá bude pri moci "nie dlhšie ako tri roky". Uviedol to v sobotu v štátnej televízii s varovaním pred vojenským útokom na krajinu. TASR informácie prevzala od agentúr DPA a AFP.



Tchiani povedal, že junta zorganizuje 30-dňový "národný dialóg", na základe ktorého by mala vzniknúť nová ústava. Zdôraznil, že rozhodnutia budú prijímať bez zasahovania zvonku.



"Našom ambíciou nie je skonfiškovať moc," vyhlásil generál s tým, že prípadný útok proti Nigeru "by nebol prechádzkou v parku, ako si niektorí ľudia zjavne myslia".



Niekoľko hodín predtým sa Tchiani po prvý raz stretol v nigerskej metropole Niamey s delegáciou Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS). Delegáti následne navštívili aj prezidenta Mohameda Bazouma, ktorého pučisti od prevratu z konca júla držia v domácom väzení.



ECOWAS v piatok oznámilo, že združenie je pripravené na vojenskú intervenciu v Nigeri, ak strojcovia prevratu neobnovia ústavný poriadok v krajine. Určili aj lehotu na splnenie požiadavky, ktorú však verejne neoznámili.



Pučisti v reakcii uviedli, že spolu s Mali a Burkinou Faso pripravili stratégiu obrany s "konkrétnymi opatreniami". Mali a Burkinu Faso vedú od tamojších prevratov tiež vojenské vlády.



ECOWAS však zdôraznilo, že hľadanie pokojného riešenia pokračuje a je stále prioritou. Vojenský zásah by bol nutný až v prípade neúspechu takéhoto úsilia. Regionálne združenie žiada, aby sa junta vzdala moci a vrátila do úradu demokraticky zvoleného prezidenta Bazouma.



Niger, západoafrická krajina s približne 26 miliónmi obyvateľov a jeden z najchudobnejších štátov sveta, bol pred prevratom jedným z posledných demokratických spojencov USA a európskych štátov v oblasti Sahelu na južnom okraji Sahary. Francúzsko a USA majú v tejto krajine, ktorá leží na kľúčovej migračnej trase do Európy, dôležité vojenské základne.