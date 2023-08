Vojenský zásah v Nigeri by Burkina Faso a Mali považovali za akt vojny

Ouagadougou 1. augusta (TASR) - Akýkoľvek vojenský zásah v Nigeri s cieľom vrátiť k moci zosadeného prezidenta Mohameda Bazouma by bol považovaný za "vyhlásenie vojny Burkine Faso a Mali", varovali vlády oboch krajín v spoločnom vyhlásení. TASR správu prevzala v noci na utorok z agentúry AFP.



Oba africké štáty uviedli, že "katastrofálne následky vojenského zásahu v Nigeri... by mohli destabilizovať celý región". Vlády oboch krajín taktiež dodali, že "odmietajú zaviesť nezákonné, nelegitímne a neľudské sankcie voči orgánom Nigeru".



Bazoum bol zvolený do funkcie pred dvoma rokmi, 26. júla ho zvrhla elitná prezidentská stráž. Jej veliteľ generál Abdourahamane Tiani sa vyhlásil za vodcu krajiny, čo sa však stretlo s medzinárodným odsúdením. Regionálne Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS) mu pod hrozbou použitia sily dalo týždeň na vzdanie sa moci. Nevylúčilo pritom ani uvalenie sankcií.



AFP poznamenala, že Niger je po susedných krajinách Mali a Burkine Faso treťou krajinou v africkom regióne Sahel, kde od roku 2020 došlo k vojenskému prevratu.



Takisto Guinea v samostatnom vyhlásení vyjadrila "nesúhlas so sankciami ani s vojenským zásahom" v Nigeri a vyzvala ECOWAS, aby "svoj postoj prehodnotilo".